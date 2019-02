Villarreal 3-0 Sevilla F.C.: Otra vez a domicilio con el disfraz de equipito

Se decantó Pablo Machín por Amadou y Roque Mesa para suplir la ausencia por sanción del argentino Éver Banega, acompañando el canario al 'Mudo' Vázquez por el interior y reservando a Pablo Sarabia, pensando en el partido del próximo miércoles frente a la Lazio.

Un once inicial en el que el de Gómara también le dio descanso a Mercado (que el pasado enero pudo salir con destino al Villarreal, impidiéndolo un Sevilla que no pretende renovarlo), Sergio Escudero y Wissam Ben Yedder, jugando Quincy Promes por el costado izquierdo (a pesar de haber dos laterales puros en el banquillo) y siendo Munir El Haddadi quien acompañó de inicio a André Silva en la vanguardia. Un once de garantías en el que el técnico sevillista alternó titulares y menos habituales, pensando en el miércoles, pero sin olvidarse de la necesidad de sumar una victoria a domicilio que, lamentablemente, no llegó.

De hecho, es algo que no ocurre en LaLiga desde septiembre (1-3 frente al Eibar). Los de Nervión, que para ello requerían enfundarse el traje del pasado jueves, en Roma, acusaron, sin embargo, la ausencia de su 'cerebro' y, ante un Villarreal que presionaba muy fuerte arriba desde el inicio, tenían problemas para sacar la pelota jugada y asentarse sobre el campo, contando el 'Submarino' amarillo con el dominio de la pelota e imponiéndose de manera abultada en el marcador; un 3-0 que demostraba que lo de la Europa League, frente a la Lazio, fue un espejismo.

Con imprecisiones en defensa y siendo Santi Cazorla el que llevaba el peso del partido, el austriaco Wöber (6') se vio obligado a salvar en el área un balón filtrado de Iborra en el área que buscaba a Ekambi. Instantes después, sería el delantero francocamerunés, nuevamente, quien llevaría peligro con un tiro defectuoso que quedó en nada. Pasaba el primer cuarto de hora y el Sevilla no olía la pelota, atrapando Vaclik, en dos tiempos, un tiro lejano de Pedraza después de una nueva imprecisión defensiva, ahora de Sergi Gómez, en el despeje.

Tiempo suficiente para comprobar que el Sevilla F.C. de La Cerámica volvía a ser es de las citas ligueras a domicilio, el que juega a verlas venir y se enfunda el disfraz de equipito pequeño, sumando ya nueve jornadas consecutivas lejos del Sánchez-Pizjuán sin sumar una victoria. Así, lógicamente, no sorprendió que en el 20' llegara el 1-0, obra de un Álvaro González que ganó en su marca a Wöber y cabeceó a gol un córner botado por Cazorla.

Con el 1-0 en el marcador, los locales se replegaron un poco más sobre el verde, esperando más al Sevilla y saliendo a la contra. Vaclik, en el 28', evitaría con un auténtico paradón que Bacca subiera el segundo al marcador, llegando instantes después la respuesta sevillista hasta en dos ocasiones, ambas por parte de un Munir El Haddadi que hasta el momento estaba desaparecido, al igual que el 'Mudo'. Sergio Asenjo, primero, despejaría un tiro del internacional español tras una conexión con André Silva. En la segunda, el balón se marcharía por encima de la portería amarilla después de un lanzamiento acrobático de Munir y una gran jugada de Roque Mesa.

Llegaban los mejores minutos del Sevilla de Pablo Machín, que, sin embargo, no acababan de sentirse cómodos sobre el campo, teniendo prácticamente perdida la zona ancha y echando mucho de menos a un Franco Vázquez que no se encontraba a sí mismo. Roto en la transición y frágil en labores defensivas, los de Nervión sufrían en exceso ante un Villarreal que tampoco movía la pelota con excesiva velocidad, aunque sí con inteligencia. Kjaer, en el 38', sería quien corregiría un control largo de Iborra en el área después de que Cazorla consiguiera conectar por enésima vez en ataque.

Más complicaciones crearía Bacca, que se revolvió en el área y se sacó un disparo forzado que atajó el portero sevillista sin demasiados apuros. Nada pudo hacer Vaclik en el tiempo añadido, arrastrando Bacca, con un taconazo en el área, al arquero checo y a Kjaer, dejando a Ekambi solo para que hiciera el 2-0 justo antes del paso por vestuarios. Un jarro de agua fría que obligó a Pablo Machín a buscar soluciones. Y tras el descanso, el de Gómara dio entrada en el campo a Ben Yedder y Sarabia, por Roque Mesa y Jesús Navas.

Con los cambios, Munir pasó a jugar como interior junto a Roque Mesa, intercambiando el ex del Getafe el carril con Promes y estirándose el Sevilla sobre el campo. Los de Nervión pisaban el acelerador y buscaban con mayor frecuencia la portería rival: Sarabia, Ben Yedder, Munir, Amadou... Pero Sergio Asenjo y la zaga amarilla impedían que el 2-1 subiera al marcador. Pedraza, mientras tanto, bien pudo hacer el tercero del Villarreal tras una sensacional jugada por la izquierda.

A contrarreloj, y con poco menos de media hora por delante, Pablo Machín volvió a mover el banquillo, dándole entrada a Escudero por Kjaer, con molestias. El vallisoletano, que partía como central zurdo (Wöber pasó a ser el libre) dibujaba un doble carril izquierdo con Sarabia al ataque. Toda la carne en el asador por parte del técnico sevillista, que se lanzaba a por la igualada sobre el tapiz del Estadio de La Cerámica, algo que acabó resultando totalmente imposible. El Sevilla elaboraba más su juego y Asenjo repelía un disparo al palo corto de Ben Yedder, quien, junto a Sarabia, le dio otro aire al Sevilla.

Y tras ello, el destape amarillo: Pedraza, en el 86', firmaría un gol de bella factura tras una galopada por la izquierda, pudiendo llegar el cuarto dos minutos después, cuando Ekambi estrelló el balón en el palo. 3-0 y un Sevilla, lejos de Nervión, que se disfraza nuevamente de equipo pequeño, con imprecisiones defensivas, sin centro del campo y viviendo de los arreonos de sus 'cracks'. Un Sevilla que ve peligrar la cuarta plaza de la tabla, con derecho a Champions.



- Ficha técnica:

Villarreal: Asenjo; Álvaro, Bonera (Funes Mori 24'), Víctor Ruiz; Mario, Cáseres (Manu Morlanes 76'), Iborra, Cazorla, Pedraza; Ekambi y Bacca (Fornals 67').

Sevilla F.C.: Vaclik; Sergi Gómez, Kjaer (Escudero 64'), Wöber; Jesús Navas (Sarabia 46'), Amadou, Roque Mesa, Franco Vázquez (Ben Yedder 46'), Promes; Munir y André Silva.

Goles: 1-0 (20') Álvaro; 2-0 (46') Ekambi; 3-0 (86') Pedraza.

Árbitro: José Luis González González (castellano-leonés). Amonestó a Ekambi, Álvaro, Mario y Funes Mori por parte del Villarreal; a Roque Mesa por parte del Sevilla.

Incidencias: Estadio de la Cerámica.