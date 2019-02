Villarreal-Sevilla: La UCL pasa por el traje de Roma

El Sevilla FC de Pablo Machín visita hoy (18:30 horas) el Estadio de La Cerámica con la clara y, casi obligada, intención de sumar de tres, algo que los de Nervión no consiguen a domicilio en el campeonato doméstico desde el pasado mes de septiembre (1-3 en Ipurua frente al Eibar), habiendo perdido sus últimos tres desplazamientos ligueros (1-0 ante el Celta y 2-0 frente a Real Madrid y Athletic Club). De ello depende el asegurarse, una jornada más, el ocupar puestos con derecho a Champions, siendo el Alavés, que visita hoy el Benito Villamarín (20:45 horas), el equipo que podría arrebatarle la cuarta plaza de la tabla, después de que el Getafe acabara empatando a dos el viernes. Enfrente, un Villarreal con la urgencia que le obliga el luchar por salir de la zona de descenso tras acumular diez partidos sin ganar en LaLiga, por lo que todo pasa porque Pablo Machín vista a su equipo con el traje de Roma, ese que el Sevilla se reserva para las grandes citas europeas y que el pasado jueves, en el Olímpico de Roma, se enfundó para dominar el partido ante la Lazio de principio a fin, dejando a un lado esa imagen timorata que atesora en LaLiga lejos del Ramón Sánchez-Pizjuán.

No le resultará sencillo, sin embargo, a Machín, pues cuenta con una baja importante, la del argentino Éver Banega; su 'cerebro', el jugador de campo que más minutos atesora a sus órdenes, siendo superado exclusivamente por el guardameta Tomas Vaclik.

El albiceleste no estará hoy, por sanción, en La Cerámica, pero tampoco lo estará el próximo miércoles en Europa League, en la vuelta ante la Lazio, por lo que el de Gómara tendrá que buscar una solución de peso. El propio Machín, en sala de prensa, dejó claro que Amadou y Roque Mesa serían las alternativas más claras, además de un Gonalons al que aún le falta para volver. El canario, sin embargo, no ha acabado de funcionar cuando lo ha hecho como pivote en solitario, por lo que la experiencia previa invita a apostar por el francés, más defensivo que Banega, por detrás del 'Mudo' y Sarabia. Otra solución sería que jugaran ambos, por lo que Franco Vázquez o el ex del Getafe tendrían que ceder su sitio en el once, pensando en el duelo del próximo miércoles, que, aunque encarrilado, no está para nada cerrado ante un rival de la entidad de la Lazio.

Similares dudas cuenta el técnico sevillista en defensa, donde a la consabida baja de Joris Gnagnon se le ha sumado la de Daniel Carriço, obligado a descansar antes de hacerse unas pruebas que determinen el alcance de sus dolencias, aún por determinar. Por ello, el de Gómara podría dar entrada en la línea de tres centrales al joven austriaco Wöber, dándole descanso a Gaby Mercado (que no renovará y el pasado enero pudo salir con destino al Villarreal, algo que impidió el Sevilla). El danés Simon Kjaer haría las veces de líbero.

Darle descanso a Jesús Navas por el carril derecho, en favor de Quincy Promes, es otra de las alternativas que maneja Machín, manteniendo a Escudero, que en Roma estuvo a un gran nivel, en el izquierdo, una vez que el brasileño Arana también forme parte de la convocatoria. En la vanguardia, más de lo mismo, pudiendo descansar André Silva y ocupando su sitio un Munir El Haddadi que acompañaría arriba a Ben Yedder, quien no completó el partido del pasado jueves.

Javi Calleja, por su parte, mantiene la baja de Bruno Soriano por lesión, pero podrá contar con el resto de sus jugadores, tras haber dado descanso a muchos de los habituales en Lisboa, ante el Sporting de Portugal.