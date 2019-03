Escudero, sobre Monchi: "¿Quién no quiere tener al mejor?

Sergio Escudero se encuentra ansioso por volver al terreno de juego y eso también lo pide la afición del Sevilla. Las lesiones están marcando su temporada. El futbolista ha hablado para Radio Marca Sevilla y ha mostrado sus sensaciones respecto a la vuelta y a la temporada sevillista.

"Me voy encontrando bastante bien, con muchas ganas de volver a jugar con el equipo", ha admitido Escudero. Su lesión en el codo, algo poco común entre los futbolistas, complicó el inicio de la temporada y ya recuperado, volvió al verde pero, de nuevo, hace un mes en el choque ante la Lazio, cayó lesionado. "No he podido tener la continuidad pero aún quedan diez partidos", ha reconocido el capitán sevillista, quien además sabe que se juegan la temporada en el tramo final: "Es normal que se nos pida el 100%, hay que responder al máximo".

Respecto a la presente campaña, Sergio Escudero ha comentado que "hay que analizar las cosas" para que "todo vaya bien a partir de ahora". En los últimos cursos, han pasado varios entrenadores por el banquillo de Nervión pero el futbolista admite que "todos son responsables, como jugadores como cuerpo técnico".

La vuelta de Monchi ha marcado a un vestuario que se encuentra "encantado". "Monchi es el mejor en lo suyo, tiene ADN sevillista y se va a reflejar siempre". "¿Quién no quiere tener al mejor? Es una de las mejores cosas que han podido pasar. En cada momento que necesitas algo él está encima de ti. No solo está en las oficinas, sino que está cerca nuestra para solucionar lo que sea", ha mostrado Escudero.

El arranque liguero del Sevilla de Machín fue espectacular, el equipo comenzó liderando la máxima categoría pero poco a poco, el rumbo fue cambiando. "La temporada tiene muchas fases. Nosotros empezamos muy temprano, eramos el equipo de Primera que antes empezó, estábamos muy rodados y la primera vuelta fue buena. Luego se fue notando el desgaste y fuimos decayendo un poco", ha explicado el sevillista.

La Liga está siendo algo atípica ha reconocido Escudero: "Cada año hay mejores platillas, preparaciones físicas. Eso es bueno para todos". Por último, con respecto a la vuelta al sistema 4-4-2, Escudero ha dicho: "Un jugador tiene que adaptarse a todo. Solo quiero que el equipo gane todo lo posible".