Caparrós: "Dependemos de nosotros y no hay que mirar la clasificación"

Joaquín Caparrós, técnico del Sevilla, ha analizado la victoria de sus jugadores ante un rival directo como el Alavés. "Estoy muy contento, sobre todo por el esfuerzo de los futbolistas, que se ha traducido en victoria. Hoy ha salido el equipo mentalizado, ha generado muchas ocasiones y hemos tenido la fortuna de meter gol. El equipo ha estado enchufado, mentalizado, hemos querido el balón. Así que contento por la pronta recuperación anímica y moral de los jugadores. Estábamos en deuda con nuestra gente y se han conseguido los tres puntos.

Cuestionado sobre la titularidad de Franco Vázquez, el preparador nervionense ha explicado: "He apostado por el 'Mudo' porque el entrenador tiene que tomar decisiones y he tomado la decisión de ponerle titular hoy. Lo más importante es ganar, hay que ir partido a partido, paso a paso, dependemos de nosotros y no hay que mirar la clasificación. Yendo siempre con intensidad y recuperar a todos los futbolistas. Enfrente el domingo vamos a tener enfrente un rival muy duro, como todos los de nuestra liga".

Partido, el del Valladolid, para el que no podrá contar con Navas y Escudero por sanción. "No vale lamentarse, hay otros futbolistas que están deseando jugar y lo harán bien seguro. Pensar en las bajas ya es perder el tiempo".

Sobre el partidazo de Sarabia, autor de un gol y una asistencia, el técnico ha dicho: "Es un jugador muy importante para el equipo, se ha recuperado bien, es un chico con mucho compromiso, ha aguantado bien el ritmo del partido. A Sarabia se le disfruta y lo valoramos como se merece".

Por último, en cuanto a la proximidad del derbi, Caparrós ha comentado: "No pienso más allá del Valladolid, que es el partido más importante. Me gusta que la grada coree mi nombre, a quien no le gusta eso".