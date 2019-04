Amadou no irá con Camerún por el momento

Clarence Seedorf, seleccionador de Camerún, presenciaba en vivo el partido entre el Valladolid y el Sevilla de hace dos semanas. Entre los dos equipos, el único futbolista al que podía seguir el entrenador holandés era a Ibrahim Amadou, que ese día no tuvo minutos.

Ese día tampoco hubo comunicación directa con el jugador del Sevilla, al que la federación camerunesa ha tentado en alguna ocasión, aunque de momento sin éxito. Y tampoco lo va a tener a corto plazo, ya que la idea de Amadou sigue siendo la de ser internacional con Francia.

El futbolista, nacido en Douala, agradece el interés, pero en sus planes a corto plazo no entra acudir con el combinado camerunés. Se siente francés, jugó con la sub 19 gala y cree que aún tiene tiempo para acudir con la absoluta. También sabe que la competencia en el centro del campo de la selección campeona del mundo es bestial y que ahora mismo, siendo suplente en el Sevilla, está muy lejos de poder ni siquiera soñar con ser llamado por Deschamps.

Lejos de pensar en la selección, Amadou se centra en poder jugar en el Sevilla, algo que sería incluso más difícil si fuera con el combinado camerunés. Esperaba haber tenido más protagonismo este curso, pero intenta tomarlo con filosofía, que no resignación. Machín perdió pronto la fe en él. Lo vio más como central, para dar salida al balón, y al apostar por Banega por delante de la defensa le dejó sin opciones.

Caparrós evitó que saliera

Ante los pocos minutos que tenía con Machín, Amadou recabó propuestas, en forma de cesión, en el mercado invernal de clubes ingleses y alemanes que le ofrecían el protagonismo que no tenía en Nervión. Fue el propio Caparrós, aún director de fútbol, el que evitó su salida. En la dirección de fútbol apreciaban el desgaste en el centro del campo del Sevilla por la acumulación de partidos y veían en Amadou una pieza para la rotación.

Así, con el cambio de técnico, Amadou vio una puerta abierta, ya que Caparrós siempre apostó por él. De hecho lo utilizó en sus dos primeros compromisos. Ahí fue el jugador el que no terminó de dar la talla, de ahí que de nuevo haya salido de los planes del utrerano, que tiene a Gonalons y Roque Mesa por delante en sus preferencias.

Pendiente del Sevilla

Amadou no cree que se equivocara al apostar por el Sevilla y en su mente está darse una nueva oportunidad el curso próximo. Eso sí, quiere conocer la intención del club. Si le hacen ver que la 19/20 será similar a esta cogerá las maletas. De nuevo no le faltarán propuestas, aunque seguramente el Sevilla tendría que aceptar una rebaja sobre los 14 millones que pagó por él en verano. En el club la decisión no está tomada. Tienen que pasar aún muchas cosas. Ver en qué posición acaba el equipo y qué entrenador es el elegido para la próxima campaña. Demasiados condicionantes para tomar una decisión.

