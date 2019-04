La espina clavada de Caparrós en Getafe

Más allá de lo mucho que se juega el Sevilla en Getafe, la cita del domingo en el Coliseum Alfonso Pérez le ofrece a Joaquín Caparrós la oportunidad de sacarse una espina que tiene clavada el de Utrera desde hace 14 años, en la última vez que visitó este feudo como entrenador nervionense.

No en vano, aquella vez, en la jornada 37 de la campaña 04/05, acudió al estadio getafense con la misma obligación que ahora, la de ganar en pos de entrar en Champions, aunque en aquella ocasión no había margen de error al quedar después una sola jornada. Si no vencía, le otorgaba al Betis la opción de adelantarle. Y así fue. Los azulones no se jugaban nada pero no salieron desmotivados y en un encuentro intenso el Sevilla no pudo pasar del empate. Renato tuvo una ocasión muy clara y con ella se diluyó la vía para la elite europea. Jesús Navas fue titular en aquel encuentro y volverá a serlo este fin de semana.

Caparrós tendrá una segunda oportunidad de acercarse a la máxima competición continental en el Coliseum, aunque en esta ocasión será el equipo getafense su rival más directo para meterse en la Champions.