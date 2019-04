Bordalás, Pizzi... los banquillos de Sevilla y Betis, muy codiciados

El futuro del banquillo sevillista es una incógnita. Primero, porque nadie sabe donde jugará la próxima campaña, si en Champions, Europa League...; segundo, porque de mantener su gran final, no sólo Monchi sino también Caparrós tendrá mucho que decir; y tercero, porque en función del proyecto que vayan a formar, el candidato al banquillo tendrá un perfil y otro.

Sin embargo, desde Madrid insisten en que el elegido es el técnico del gran rival sevillista en la lucha por la UCL: José Bordalás. Hoy, el diario capitalino AS aseguraba que el Sevilla abonará la ínfima cláusula de rescisión (1.5 millones de euros) para hacerse con el actual técnico del Getafe y que ya se habían producido los contactos. Algo que su agente, José Manuel Tarraga, negaba horas después a este mismo medio: "Bordalás tiene contrato en vigor con el Getafe para esta y la próxima temporada. El técnico ha dicho por activa y por pasiva que no quiere saber nada ni de posibles ofertas de otros clubes ni de su posible renovación con el Getafe hasta que no acabe la temporada. Se centra únicamente en lo deportivo y no quiere que nada altere el vestuario en este tramo final de campeonato en el que tanto hay en juego. Queremos decir bien claro que el único objetivo de Bordalás en estos momentos es finalizar el campeonato lo mejor posible. No hay nada con el Sevilla que, por cierto, es el próximo rival del Getafe y queremos dejarlo bien claro". Bordalás no es el único vinculado en las últimas semanas al banquillo sevillista. Di Francesco, Blanc... aprecen también como futuribles.

Y si sobre el futuro del banquillo sevillista son todo especulaciones, parecida es la situación en el Real Betis y a Setién ya le han colocado varios sustitutos cuando aún tiene contrato en vigor, la dirección deportiva está más centrada en los refuerzos y el cántabro está a tiempo de alcanzar los objetivos marcados esta temporada. Ya se ha hablado mucho en las últimas semanas de Abelardo tras su gran temporada en el Alavés, pero según Goal.com, a ese nombre se une el del hispano-argentino Juan Antonio Pizzi, en paro desde que dirigiera a Arabia Saudí el pasado Mundial y con una Copa América con Chile como gran aval.

Lo único claro es que tanto Betis como Sevilla, tanto Serra Ferrer como Monchi, van a esperar a ver cómo acaba la presente temporada antes de tomar decisiones. Los ofrecimientos, no obstante, van a seguir llegando.