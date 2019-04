El guiño de Sarabia a su futuro en el Sevilla

Si hay algo que tiene en vilo al sevillismo, aparte de la clasificación para la Champions, es el futuro de Pablo Sarabia. El jugador madrileño se ha erigido en una temporada complicada, en la que ha tenido que aguantar mucha presión, en el líder del Sevilla, con unos números que sólo Messi ha podido superar. Ahora, justo antes de visitar al equipo que le consolidó en Primera, el Getafe, hablaba en los medios del club de su futuro y pedía paciencia y tranquilidad a todos.

"Lo he dicho en muchos medios. Me quiero centrar en conseguir el objetivo esta temporada aquí. Me estoy encontrando bien y el año que viene tendré que tomar decisiones. A día de hoy me centro en la cuarta plaza que es lo que todos los sevillistas queremos", aseguraba Sarabia. Podría parecer que tira balones fuera, pero es lo que lleva diciendo desde el mes de julio, incluso en diciembre cuando había rumores que daban por hecho que se iría en el mercado invernal.

Pero el centrocampista madrileño no se queda ahí y deja un mensaje de esperanza. El regreso de Monchi ha cambiado su situación, como la de muchos compañeros, y ya ve el futuro en el Sevilla de otro color: "Le estoy muy agradecido porque me trajo aquí. Se fue y fue un palo para todos. Nos quedamos con esa sensación de soledad porque es muy cercano, aparte del gran trabajo que hace. Estamos muy contentos de que haya vuelto, porque sabemos de su importancia en lo personal y lo profesional".