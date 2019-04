El intocable Carriço cede su sitio

Olvidado el calvario de lesiones de las dos últimas temporada, Daniel Carriço ha vuelto a ser esta campaña el líder de la zaga sevillista. Ya era fijo con Machín al frente, en la habitual defensa de tres centrales del técnico soriano, y sus galones no han hecho sino relucir más desde que Caparrós se ha hecho cargo del Sevilla.

El portugués, no en vano, es el único jugador de la plantilla que ha disputado los cinco partidos completos que ha dirigido al equipo el utrerano, pero no alcanzará un sexto consecutivo, ya que vio su quinta cartulina amarilla de la temporada en el derbi, al cometer la falta que dio origen al gol de Tello, y deberá cumplir un encuentro de sanción ante el Getafe.

De este modo, Caparrós tendrá que introducir una nueva variación en su once con dos alternativas en disputa: Sergi Gómez y Kjaer, con más papeletas a priori para el catalán, que ha pasado a un segundo plano tras ser el jugador con más minutos a las órdenes de Machín, lo que le valió para ser convocado incluso por la selección.

El ex del Celta ya fue el elegido al lesionarse Mercado en la primera mitad ante el Valencia, cuando el danés no fue siquiera convocado, y partió como titular en Valladolid al tener que jugar el argentino como lateral diestro por la baja de Navas.

Kjaer, en cambio, sólo gozó de cinco minutos en Pucela, pero sí partió en el once frente al Alavés, al considerar Caparrós que su fortaleza en el juego aéreo se adaptaba mejor a un encuentro en el que el rival apostaría previsiblemente por el juego directo.

Por ello, todo apunta a que el elegido este domingo será Sergi Gómez, pues la peligrosa delantera del Getafe, con Mata, Molina y el recurso de Ángel, destaca, además de por su gran olfato, por su movilidad.