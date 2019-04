Sarabia y la Champions, Caparrós, Machín, su explosión...

"Jugué allí cinco años (Getafe). Sé la dificultad que tiene ese campo y el equipo que saca algo de allí es sufriendo y haciendo las cosas muy bien. Es un rival inesperado ahí arriba pero demuestran que hacen las cosas bien. Llevan mucho tiempo ahí y eso no es fácil. Nuestro objetivo es conservar ese cuarto puesto". Sarabia es consciente de la 'final' que es domingo tendrá lugar en el Coliseum. De ganar, el Sevilla habrá dado un paso de gigante para meterse en la próxima edición de la Champions League, sobre todo teniendo en cuenta que el otro gran rival, el Valencia, visita el siempre difícil Benito villamarín y se enfrenta a un Betis obligado a ganar.

El mediapunta madrileño, que jugó cinco años en el Getafe, valora en los medios del club todo lo que se ha logrado en el último mes, desde el regreso de Caparrós y aboga por seguir dando ese nivel ante rivales directos: "Éramos conscientes de la dificultad porque están siendo victorias con rivales directos que tiene más mérito aún. Podría haber salido muy bien o muy mal y el equipo ha demostrado potencial para sobreponerse en situaciones adversas. Queremos seguir así para que los meses de enero y febrero queden en una anécdota".

En este sentido, Sarabia no oculta que en esos meses, que acabaron con las opciones en Copa y casi acaban con las de Liga, y que tuvieron continuidad en marzo en la Europa League, el equipo no estuvo a la altura de lo esperado, pero no encuentra explicación a esa racha ni a la situación que vivía el Sevilla. "Influyen muchos aspectos. Si analizas todos los equipos de Primera, todos pasan por bajones antes o después. En dinámicas negativas todo sale mal y se vuelve en contra, como al contrario cuando estás en dinámica positiva. Llevábamos muchos meses compitiendo y se sabía que iba a haber una bajada. Quizás se prolongó más de lo debido, pero el equipo no dejó de dar la cara. Hemos tenido algunos palos de los que levantarse también en lo anímico y hay que quedarse con que eso ya ha pasado. Hemos enlazado varios partidos ganando y con eso nos tenemos que quedar", asegura Sarabia, quien "sabía" que, más temprano que tarde, se iba a reaccionar: "El equipo, como venía, tenía que tener un punto de inflexión. Llegó en Praga y estamos muy contentos de que se haya podido reaccionar".

Y en ello tuvo mucho que ver Caparrós. "Siempre que hay un cambio de entrenador te afecta. A mí (Machín) me parece buen entrenador, estábamos a gusto y la racha es verdad que no era la mejor, pero con Caparrós se está viendo que hemos vuelto a la buena dinámica".

Por último, Sarabia también repasó su progresión en el Sevilla y, en especial, en un año en que se ha puesto a la altura de los mejores jugadores del continente por su capacidad para encontrar espacios, asistir y marcar. "Me voy encontrando mejor en el campo. En el esquema de Machín estaba más cerca del área y yo que disfruto con las jugadas de gol, se ven más cerca. Con Caparrós también, pero lo importante es que todos esos números han permitido crecer al equipo. Intento mejorar siempre, exigirme lo máximo para que el día de mañana no me quede nada dentro ni piense que pude hacer más. Se me están dando bien las cosas pero quiero más e intento mejorar estas cifras".