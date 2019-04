Caparrós: "La expulsión marcó el partido"

Joaquín Caparrós asegura que la expulsión de Sergio Escudero en la derrota ante el Getafe "marcó el partido" y la derrota final de su equipo (3-0).

El técnico del cuadro nervionense lamentó la jugada del final de la primera parte, en la que Escudero vio su segunda tarjeta amarilla después de tocar con la mano un balón dentro del área.

"Entramos muy bien al partido, neutralizando su juego aéreo y combinando bien. Hasta el primer penalti, no tuvimos problemas. No entro en los penaltis, pero la expulsión marcó el partido. No sé qué explicación dará el árbitro. La expulsión ha sido determinante", comentó.

Caparrós no quiso dejar ningún reproche para los dos jugadores de su equipo que tocaron la pelota con su mano ya que, a su juicio, "son gestos involuntarios" que se hacen al defender.

"Hemos tenido mala suerte. Estábamos trabajando bien y a gusto, pero el gol y la expulsión nos han matado. El futbolista tiene una forma de atacar el balón y defenderse. Cuando lo vean, seguro que no les vuelve a pasar", explicó.

Cuestionado por si sería un fracaso para el Sevilla no jugar la Liga de Campeones la próxima temporada, emplazó a responder la respuesta al final del curso porque, tal y como recordó, aún quedan quince puntos por disputar.

"Teníamos mucha ilusión hoy porque tres puntos nos hacían aspirar a la tercera plaza. Queda un mundo y hay que ir paso a paso. Ahora tenemos un partido muy complicado contra el Rayo y trataremos de sacar tres puntos", manifestó.

Sobre si las bajas de varios jugadores como Pablo Sarabia pudieron pasar factura contra el Getafe, dijo que los objetivos los consiguen las plantillas e indicó que el Getafe también tenía varias ausencias.

Asimismo, se refirió a si las tarjetas amarillas que recibió el Sevilla en la primera parte condicionaron el partido, y afirmó que su equipo analiza a los árbitros que le pueden tocar a su equipo.

"Hicimos algunos cambios sabiendo que nos podíamos quedar con algún jugador menos. Hubo muchas tarjetas para lo que se vio. Mateu tiene un currículum de ser un árbitro que saca tarjetas y condiciona. Pero no es una justificación, solo puedo felicitar al Getafe", concluyó.