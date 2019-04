Reunión clave con el agente de Mercado

Gabriel Mercado acaba contrato en junio y, tal y como desveló ESTADIO el pasado 4 de abril, tiene intención de tomar una decisión definitiva sobre su futuro a final del presente mes, una vez conozca las intenciones que tiene Monchi al respecto, pues Joaquín Caparrós, como director de fútbol, no tenía pensado renovarle, dado que ya el zaguero ya cuenta 32 años y que no se conformaría con una sola campaña más de contrato.

Ficha de Mercado

Así las cosas, tal y como informa TyC Sports y ha podido constatar esta redacción, este miércoles se va a producir una reunión clave en la capital hispalense entre el de San Fernando y el representante de Mercado, Hernan Berman. Tras la misma, el ex de Racing tomará una determinación. Su prioridad es quedarse en el Sevilla, siempre que le ofrezcan más de un año, y, si no fuese así, espera poder seguir en LaLiga. El Villarreal ya intentó ficharle en enero (Caparrós no le dejó salir) y cuenta, además, con propuestas de la Serie A italiana.

Curiosamente, Mercado está siendo una pieza fija en la defensa para Caparrós, quien le prefiere como acompañante de Carriço a Sergi Gómez, Kjaer y Gnagnon.