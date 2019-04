Sarabia se ejercita con normalidad en otra sesión sin Navas

Nuevo entrenamiento del Sevilla FC para preparar el encuentro del jueves contra el Rayo Vallecano, fundamental para lograr finalmente esa plaza en la Champions League. Los titulares ya se han entrenado en el césped de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros, pues ayer se ejercitaron en el gimnasio, uniéndose así a los suplentes, algo habitual tras cada partido.

Se ha confirmado la nota positiva del regreso de Sarabia, que no pudo estar en Getafe por las molestias musculares. Por tanto, estará a disposición de Joaquín Caparrós si lo considera necesario. Sin embargo, la mala noticia es la ausencia de Jesús Navas. El capitán sevillista todavía no se ha recuperado de la fuerte entrada de Djené, que le provocó una contusión en la rodilla. No obstante, como él mismo afirmó, apurará todas sus opciones para llegar listo para el choque. Asimismo, tampoco se ejercitaron André Silva, Gonalons y Wöber, los dos primeros tocados y el tercero en fase de recuperación.

El Sevilla no va a descansar esta semana y mañana miércoles volverá a entrenar, esta vez a las 10:30 a puerta cerrada en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Posteriormente, Joaquín Caparrós comparecerá en rueda de prensa para analizar todos los temas de actualidad y aclarar el estado del jugador de Los Palacios.