Desde Italia vuelven a vincular a Samu Castillejo con el Sevilla

El malagueño Samu Castillejo, extremo derecho del Milan (también puede jugar por la izquierda) es un futbolista al que conocen muy bien en Nervión, manejando informes muy positivos desde su etapa como juvenil en el Málaga, cuando, incluso, hubo algún intento de incorporarlo a la disciplina blanquirroja, junto al otro Samu (García), que hoy se encuentra lesionado y sin equipo, tras haber rescindido con el Levante el pasado enero.

Diversas cuestiones familiares, sin embargo, impidieron que las dos jóvenes promesas malagueñas se acabaran enrolando en las filas sevillistas, aunque no que acabaran triunfando como futbolistas (especialmente Castillejo), como la secretaría técnica blanquirroja preveía. De ahí que no fuera de extrañar que el pasado verano, cuando el futuro de Pablo Sarabia no estaba del todo claro (sigue sin estarlo), Joaquín Caparrós y sus adjuntos pensaran en Castillejo, dejándose seguir por el trabajo que había en las oficinas de Eduardo Dato. En aquel momento, la entidad blanquirroja estaba dispuesta a alcanzar los 20 millones de euros, variables incluidos, solicitando el 'Submarino' amarillo los 30 kilos que reflejaba la cláusula del futbolista.

Finalmente, Castillejo recaló en la Serie A del Calcio, defendiendo la elástica del Milan a cambio de unos 25 millones de euros, formando parte de una operación en dos direcciones en la que también entró Bacca, que hasta la fecha jugaba en calidad de cedido en el Estadio de La Cerámica. Este verano, por tanto, el Milan tendrá que desembolsar 15 kilos por su obligación de compra, después de haber abonado otros tres en verano por su cesión.

Una cuantía importante que Monchi, ahora, tendrá que sortear, si realmente quiere hacerse con los servicios del malacitano, como informa Mediaset Italia. Con el Milan, ha disputado 35 encuentros en todas las competiciones, firmando cuatro tantos. Con contrato en vigor hasta 2023, el futbolista no vería mal un regreso a España, y más concretamente a Andalucía, aunque no se trataría de una operación sencilla en cuestiones económicas.