El Sevilla, sin reacción en las reacciones

La llegada de Joaquín Caparrós ha supuesto una considerable mejoría en términos generales, lo que se refleja en la escalada del equipo en la tabla hasta el punto de meterlo de lleno en la lucha por la Champions tras un 12 de 18 en los seis partidos con él al frente. No obstante, el utrerano heredó una asignatura pendiente de la etapa de Machín que tampoco ha conseguido aprobar hasta la fecha y que ha manchado su inmaculada trayectoria desde que el curso pasado clasificó al equipo para la Europa League. Se trata de la capacidad del equipo para reaccionar cuando se pone por detrás en el marcador, cualidad que no ha brotado a partir del mayor carácter y personalidad que sí se percibe ahora en el conjunto nervionense. De esta manera, las dos derrotas sufridas por los sevillistas con Caparrós al mando son consecuencia precisamente de este déficit, pues el equipo no fue capaz de reponerse al primer tanto del adversario. Sucedió contra el Valencia, que se adelantó al borde del descanso tras un penalti cometido por Banega y supo defenderse en la segunda mitad ante un Sevilla animoso pero sin la profundidad ni el acierto necesarios.



Tampoco se rehizo el pasado domingo en el Coliseum Alfonso Pérez, en otra cita contra un rival directo por la Champions. Como contra el Valencia, encajó de penalti, esta vez por partida doble, en los minutos previos a irse a los vestuarios, con el agravante de que se quedó con uno menos. Más allá de que el choque ya se había puesto muy cuesta arriba, los de Caparrós no dieron muestras en ningún momento de poder siquiera poner en aprietos a los azulones, pues apenas generaron peligro ni evidenciaron carácter para pelear por un partido que ya había encarrillado el 'Geta'.

En este punto cabe recordar que el Sevilla de Machín tan sólo remontó en una ocasión cuando marcó primero el rival, el 11 de noviembre contra el Espanyol. Los blanquirrojos le dieron la vuelta al tanto de Borja Iglesias con aciertos de Mercado y Ben Yedder. Fue la última vez que lo consiguió, ya que lo máximo que logró a partir de ahí en esas circunstancias fue neutralizar la diana inicial de Alavés y Leganés y rescatar un punto en casa contra el Eibar tras llegar a los últimos minutos perdiendo por 0-2. En total, con Machín el Sevilla firmó seis puntos en los once choques en los que comenzó perdiendo.



El Rayo, peor aún

Se trata de un hándicap importante que Caparrós tiene que corregir en lo que resta para que un gol del adversario no suponga la sentencia de su equipo, aunque lo mejor en estos casos es marcar primero, sobre todo si está enfrente el Rayo Vallecano, con un déficit en este aspecto peor que el de los andaluces. Y es que el próximo rival de los blanquirrojos se erige en el equipo que menos puntos ha conseguido después de ponerse por detrás en el electrónico, con sólo dos en su haber, por lo que no ha sido capaz de remontar. Además, teniendo en cuenta este dato, la mayoría de sus partidos se deciden en las primeras parte, ya que los madrileños han encajado 23 goles antes del ecuador. El Sevilla debe aprovechar esta circunstancia con una salida impetuosa que le permita dejar tocado a los rayistas pegando primero.



...Pero apela al 'Nunca se rinde'

La derrota ante el Getafe resultó muy dolorosa por la oportunidad perdida de consolidarse en el cuarto puesto y la forma de producirse, pero en Nervión son conscientes de que no hay tiempo para lamentaciones y de la necesidad de reponerse inmediatamente para mantener las opciones de terminar en puestos de Champions. En el seno del vestuario se cree en la capacidad del equipo para alcanzar la meta y voces autorizadas del plantel lo han dejado claro en las redes sociales.



Uno de ellos ha sido Roque Mesa, uno de los futbolistas que más pundonor ha mostrado en la presente campaña y que en su cuenta de Twitter ha apelado al espíritu del 'Nunca se rinde', plenamente preciso para dejar atrás esa ausencia de reacción tras los goles adversos. De esa manera, el canario reconoció lo mal que sentó perder en el Coliseum, pero también que existe margen para recuperar la cuarta plaza y atarla de aquí al final de la campaña. "Que tardes nubladas no nos desanimen. Quedan 15 puntos en juego, somos el @SevillaFC y nunca nos rendimos #sevillafc #laliga #vamosmisevilla #gladiador #rm7", señaló el centrocampista, clave en el triunfo ante el Valladolid y que podría regresar a la titularidad en la visita de mañana del Rayo Vallecano. Es el sentir general de un vestuario que cree en la Champions League.