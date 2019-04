Vaclik: "Poder venir al Sevilla ha sido increíble para mí"

El guardameta del Sevilla FC Tomas Vaclik ha hablado en la previa del encuentro contra el Rayo Vallecano sobre el equipo, su llegada o su rápida adaptación al equipo. "Nuestro objetivo es la cuarta plaza, la clasificación para la Champions League. Ahora tenemos cinco partidos más en los que necesitamos ganar todos los puntos que sean posibles y veremos qué pasa al final", cuenta el checo en el programa 'A Balón Parado' de SFCTV.

Vaclik es un futbolista con las cosas muy claras, y se ha adaptado a la perfección tanto en el equipo como en la ciudad. Prueba de ello es su dominio del español: "Lo necesito. En el vestuario, en la ciudad, etc. Intento hablar y estudiar porque en el vestuario hay muchos compañeros que solo hablan español, aunque hay otros que hablan inglés, pero aquí necesito hablar este idioma".

Se siente querido y arropado por la afición, y ha reconocido que también hace uso del idioma para cantar el himno. "Creo que es muy importante para todos los jugadores tener buena conexión con la afición. Nuestra afición es muy buena, muy amable y muy ruidosa en los partidos, nos da una energía increíble a nosotros en el campo. Se siente muy bien jugando aquí", afirma el portero, y revela sobre sus sensaciones con el himno: "En mis primeros partidos aquí se me puso la piel de gallina con el himno. Me lo sé y lo canto para mí siempre".

También hubo tiempo para recordar los entresijos de su incorporación al Sevilla. "Para mí este verano fue magnífico. Tengo 29 años y poder venir a Sevilla ha sido increíble para mí. Estoy muy feliz de haber tenido esta posibilidad y haber podido dar ese paso. Le dije a mi agente "hazlo" cuando me dijo que había esta posibilidad. Estábamos de vacaciones en Turquía y me dijo que estaba el primero en la lista. Volví a entrenar al Basilea y al acabar una sesión con el entrenador de porteros el director deportivo me dijo que ya estaba todo hecho", rememora Vaclik.

El dueño de la portería sevillista se ha definido como alguien muy perfeccionista: "Yo siempre intento analizar mis partidos. Pienso que puedo mejorar siempre y hablo mucho con José Silva, el entrenador de porteros, sobre cómo fue el partido, mis intervenciones, etc. Vuelvo a ver mis acciones otra vez para intentar mejorar. Después de derrotas, después de victorias... siempre".

Él ha comprobado el nivel de la Liga española, por eso ha afirmado que le ha impactado lo visto hasta ahora: "Los jugadores son clase top y el nivel de equipos es muy grande también. Es especial porque hay jugadores con mucha calidad y son muy competitivos. Cualquiera te puede ganar".