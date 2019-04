¿Quién será el próximo entrenador del Sevilla FC?

Generalmente, los grandes cambios organizativos dentro de los clubes de fútbol suelen producirse durante los meses de junio y julio. Este no ha sido el caso del Sevilla FC, que ha apostado por una fuerte remodelación desde el mes de marzo.



Un año en el que no se han alcanzado los objetivos

Por un lado, esto se ha debido a la pérdida paulatina de confianza en un Pablo Machín que comenzó muy bien el curso, pero al que el equipo se le acabó cayendo hasta el punto de ser destituido. El ex entrenador del Girona FC, principal apuesta de Joaquín Caparrós en su etapa como director deportivo, no se vio acompañado por los resultados. La eliminación en los octavos de la Europa League a manos del Slavia de Praga supuso la puntilla para el de Gómara.

A eso, había que añadir que el equipo se había comenzado a descolgar de la lucha por acabar entre los cuatro primeros clasificados y entrar, por tanto, en los puestos que dan acceso a jugar la próxima UEFA Champions League. De hecho, portales especializados como Merkur Apuestas le daban, en esos momentos y todavía a día de hoy, remotas posibilidades de lograrlo.

Joaquín Caparrós bajó al banquillo en ese momento y su puesto como director deportivo lo ocupó Monchi, un viejo conocido de la parroquia nervionense. El emblemático portero sevillista, jefe del área deportiva del club durante su reciente época dorada, tiene ahora que afrontar un doble reto: reestructurar la plantilla y encontrar un nuevo entrenador.



¿Quién será el entrenador del Sevilla FC la próxima campaña?

Este es un tema candente en Nervión. Después de que Joaquín Caparrós anunciase públicamente que sufría leucemia, muchos dieron por hecho que no continuaría al frente del equipo una vez que acabase la temporada 18/19. Sin embargo, él mismo se ha ofrecido a seguir en el cargo. Y lo cierto es que, más allá de momentos puntuales, los resultados le acompañan. Además, la afición está con él y ha mostrado su preferencia por su continuidad.

En medio de todo aparecieron los rumores que vinculaban a Bordalás con el equipo sevillista. El alicantino está cuajando una temporada excepcional con los getafenses y ahora mismo tiene a su equipo cuarto en LaLiga. Sin embargo, el técnico afirmó que no han existido contactos y el presidente del club, Ángel Torres, se mostró realmente molesto con la noticia.

El mercado ofrece variadas soluciones en el caso de que Caparrós finalmente no sea el elegido. Hombres como Laurent Blanc o Eusebio di Francesco, que coincidió con Monchi en la Roma, ya han sido relacionados con la entidad sevillista, que conserva su tirón entre nombres ilustres de los banquillos europeos. En cualquier caso, lo que está claro es que se avecina un verano movido en Nervión.