Monchi, sobre Banega, Mercado, Caparrós, Dabbur y Ben Yedder

Se acerca el final de la temporada y el papel de Monchi va cobrando más relevancia porque en breve será él el protagonista. Son muchas las decisiones que tiene que tomar, empezando por la del entrenador. El gaditano daba hoy su opinión sobre algunos de los nombres propios del Sevilla en una entrevista concedida a Radio Sevilla.

Expulsión de Banega: "De uno a tres si se considera lance de juego y de cuatro o más si no es lance de juego. No soy optimista (con que juegue esta temporda) porque en el caso mínimo estamos hablando de uno por acumulación y otro por posible agresión, pero vamos a confiar en los servicios jurídicos".

Afecta a su renovación: "La diferencia entre un aficionado y un director deportivo es que las valoraciones no las hace en caliente ni en circunstancia puntuales. Es un jugador importante, de calidad indudable, que como todos tiene partidos buenos y no tan buenos. Sería injusto si sólo tenemos en la memoria lo sucedido ayer. Tengo que ser más amplio en el análisis. No puedo juzgar la continuidad de Éver por lo de ayer".

El entrenador: "La figura del entrenador es clave en el Sevilla y en cualquier equipo. Para mí es clave que un director deportivo entienda lo que quiere el entrenador. No se puede fichar jugadores que pida el entrenador, pero sí tiene que definir el perfil. Y tú tienes que entenderlo y, con tu trabajo, decirle, con este ramillete de nombres, ¿hay alguno que te guste? Y si le gusta alguno se acaba el debate. A veces yo no lo he entendido o él no ha sabido explicarlo".

El estilo y Sampaoli: "Sampaoli fue una decisión que se tomó en un momento puntual. Arriesgado, que lo expliqué. Era un momento, después de haber ganado tres Europa Leagues teníamos un bagaje en el que podíamos arriesgar algo. Acabamos cuartos. Fue una decisón puntual. Ahora hay que analizar la plantilla y ver cómo está hecha la plantilla y decidir el camino que queremos enfocar. Dos virtudes que tiene que tener el equipo del Sevilla el año que viene. Un equipo que tenga físico y que tenga calidad. Al Sevilla le falta físico si no están Amadou, Gonalons o André Silva. Esta plantilla tiene calidad y físico. Es mejorable como todas las plantillas del mundo. No podemos menosprecias el trabajo hecho para una plantilla que pelea por el cuarto puesto, que es el objetivo natural del equipo. El cambio fue en un momento puntual".

Dabbur: "Dabbur es un jugador que me gusta y una operación que hay quitarse el sombrero con quienes lo cerraron en unas condiciones económicas muy buenas porque por cualquier goleador piden mucho".

Continuidad de Caparrós: "Con la cabeza y el corazón me encantaría compatir trabajo con Caparrós. Ojalá se den las condiciones objetivas y subjetivas para que sea así. Hay condicionantes para quedar cuarto o quinto que no dependen de Joaquín. La decisión se tomará con criterios objetivos y subjetivos, pero no será la clasificación el único objetivo".

Las ventas: "Todos los clubes del mundo si llegan ofertas fuera de mercado y creen que tienen los argumentos necesarios para reemplazar, venden. Lo malo no es vender, lo malo es comprar mal. Eso es lo que hace que los clubes no crezcan. Las ventas no las ha inventado el Sevilla. Todo el mundo vende".

Ben Yedder: "Los números de Wissam los conocen las mayores direcciones deportivas del mundo y son importantes. En relación con el precio que pagamos es una buena cláusula. Hoy es sino baja, asequible para equipos de un nivel medio alto a la hora de invertir. Preocupado no estoy porque no es sólo que uno venga a comprar, sino que uno se quiera ir. Wissam está contento en Sevilla, satisfecho con lo qu está viviendo en Sevilla. Lo que quiero tener en mi equipo es jugadores que pueden responder al nivel de exigencia que le queremos meter al equipo y Wissam está ahí".

Gabriel Mercado: "En los últimos días el club le ha hecho una oferta que él está valorando junto a su agente. Si le he hecho una oferta es porque tiene cabida en esa plantilla. Fácil no es nada. Mercado es un jugador importante en el Sevilla y que puede ser importante en muchos clubes de un nivel similar al Sevilla. Será difícil. Al menos, el primer paso que es querer que continúe y que el jugador quiera se ha dado".