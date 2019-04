Radiografía de los entrenadores de Monchi

Un técnico nacional, que ha superado los 45 años, con una media de 3,5 años de experiencia en la categoría y con méritos contraídos en sus anteriores equipos, principalmente ascensos y clasificaciones para Europa. Ese es el perfil de entrenador que ha contratado Monchi al frente del Sevilla y un perfil que se puede extrapolar a su paso por la Roma. En su ya larga trayectoria como director deportivo, Jorge Sampaoli sería la gran excepción.

El gaditano insiste en que Caparrós es su primera opción. "Puedo asegurar que trabajar con Joaquín, codo con codo, es de las cosas que más me motivan. Ojalá se den las condiciones para que esto ocurra", dice hoy en una entrevista en 'El Confidencial', donde dice haber tenido "cero contactos con Bordalás", un técnico que entraría dentro de la radiografía de los entrenadores que ha contratado hasta ahora.

Caparrós fue el primero. El técnico utrerano llegó al Sevilla con 45 años, después de tres temporadas en Segunda división (dos en el Recre, al que ascendió y una en el Villarreal) y permaneció durante cinco temporadas en el cargo. Juande Ramos fue la siguiente apuesta. Cuando se hizo cargo del Sevilla había cumplido 51 años y tenía cinco años de experiencia en Primera división, categoría a la que llegó tras ascender al Rayo Vallecano y en la que consiguió una plaza europea, con el Betis.

Juande Ramos se marchó tras dos exitosas temporadas y originó una gran convulsión en mitad de la tercera. En este caso, su sucesor no hizo méritos fuera del Sevilla sino dentro. Fue Manolo Jiménez, que dirigió durante siete temporadas al Sevilla Atlético, al que subió a Segunda división. Al primer equipo llegó con 44 años, lo clasificó para Champions y para una final de Copa que acabaría levantando Antonio Álvarez, una solución de urgencia. El Mariscal llegó al banquillo sin experiencia como primer entrenador -había trabajado con Juande- a los 54 años y fue destituido al poco de empezar la 10/11.

A Álvarez lo suplió Manzano, que a sus 54 años acumulaba 11 años de experiencia en Primera y que había tenido una trayectoria excepcional en el Mallorca, club con el que conquistó una Copa, siendo el único entrenador con títulos nacionales que ha contratado Monchi hasta la fecha. Pese a clasificar al Sevilla para Europa no siguió.

El sucesor de Manzano fue Marcelino. De nuevo un técnico con méritos, que arribó con 44 años y cuatro de experiencia en Recre, Racing y Zaragoza. Había logrado dos ascensos y el Sevilla era un salto importante en su carrera. Fracasó y fue destituido. Tampoco la apuesta por Míchel, 48 años a su llegada al club y tres al frente del Getafe en LaLiga, resultó ser una opción acertada.

Sería Unai Emery quien devolvería al Sevilla a los títulos. Pese a ser el más joven de todos los contratados por Monchi, 41 años, él sí venía de un club de alta exigencia como el Valencia, al que metió en Champions en casi todas sus temporadas. Cuando llegó al Sevilla acumulaba cinco años en la máxima categoría a la que llegó tras lograr el ascenso con el Almería.

Emery cerró su exitoso ciclo con tres Europa League y Monchi decidió ir un paso más allá en su apuesta para el banquillo con la que ha sido la gran excepción en su carrera. Para su último año en su primera etapa en el Sevilla apostó por Jorge Sampaoli. El primer no español, aunque hispanohablante, que sentó como técnico nervionense. También era el primero sin experiencia en LaLiga y el más veterano (56 años). De hecho, Sampaoli había hecho fama como entrenador de la selección de Chile, no como técnico de clubes. Mirando los números, la apuesta no salió mal, pues el Sevilla acabó cuarto y clasificado para Champions.

Ya en Italia, para su desembarco en la Roma eligió a Di Francesco, un técnico italiano de 47 años que había brillado con el Sassuolo, es decir, un perfil parecido al de Juande, Marcelino, Míchel o Emery. Si finalmente apuesta por el relevo en el banquillo la radiografía de sus entrenadores deja dos claros candidatos en LaLiga. Bordalás (55 años, dos ascensos, dos temporadas en Primera y, presumiblemente, una clasificación europea-, al que el propio Monchi descarta -hubo contactos con él antes de la llegada del de San Fernando, pero se cortaron de raíz-, Abelardo (49 años, un ascenso y cuatro temporadas en la máxima categoría) y que sí es del gusto de Monchi o Javi Gracia (48 años, Watford). En cualquier caso, el abanico es amplio y hay opciones del extranjero como el propio Di Francesco, Rudi García o Laurent Blanc o nacionales que no están en LaLiga como Lopetegui que Monchi también estudiará antes de tomar una decisión, con Caparrós siempre en la pole.