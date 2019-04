Vaclík y el Sevilla, con la tragedia de Turquía.

Este lunes se ha producido en Turquía un accidente de tráfico en el que se ha visto envuelta la plantilla del club otomano Alanyaspor, el cual ha provocado la muerte de un jugador, y han resultado herido a otros siete compañeros cuando volvían de regreso tras su partido ante el Kayserispor.

El futbolista fallecido era de origen checo y respondía al nombre de Josef Sural. Muchas personalidades y entidades del mundo del fútbol se han hecho eco de la noticia y han mandado sus condolencias a los familiares, como así ha hecho su compatriota de Tomás Vaclík. El guardameta, junto a la cuenta oficial de Twitter en inglés del Sevilla FC, han mostrado su apoyo a sus seres más cercanos con sendos tweets: "Descansa en paz, amigo..."; "Our thoughts today are with @Alanyaspor and all those affected by the tragic death of Josef Sural. We send you our deepest condolences and sympathies at such a horrific time and also wish full recoveries to all other passengers involved in the accident.".