Monchi, "Piano piano" con las renovaciones

Desde que la segunda etapa de Monchi al frente de la dirección deportiva sevillista comenzara a andar de manera oficial el pasado 1 de abril, una de las prioridades del flamante director general deportivo del club blanquirrojo ha sido el tema de la renovaciones, con futbolistas tan importantes para el devenir del equipo como Pablo Sarabia, Éver Banega o Gaby Mercado, amén de un Wissam Ben Yedder para el que, viendo su excelente rendimiento sobre el campo (29 goles y diez asistencias en 51 partidos), se antojan pocos los 40 millones de euros que presenta su cláusula de rescisión.

Por ello, el flamante nuevo director deportivo sevillista, que no ha arribado con una varita mágica y sí con mucho empeño y trabajo, se ha puesto manos a la obra al respecto, tal y como aseguran fuentes del club a este diario: "Piano piano". Poco a poco, a paso lento. Intentado enderezar el rumbo de unas negociaciones que, en muchos casos, estaban demasiado distantes, de ahí que tampoco sea sencillo reconducirlas de la noche al día.

El propio Monchi, sin ir más lejos, se ha referido a ello públicamente. "Cuando dos quieren tomar el mismo camino, es mucho más fácil encontrarlo, y en este caso ambos lo queremos tomar", explicó el de San Fernando en relación al futuro de Pablo Sarabia en una entrevista concedida a El Confidencial, después de que se haya reunido con su agente y las partes estén limando asperezas en busca de esa renovación con la que el madrileño vea incrementado sus emolumentos, amplíe su vinculación y, además, aumente su cláusula de rescisión.

Algo muy similar a lo que ocurre con Banega, muy discutido en las últimas horas después de que fuera expulsado nuevamente ante el Girona, pudiendo perderse los tres partidos que restan por posible agresión: "De uno a tres si se considera lance de juego y de cuatro o más si no es lance de juego. No soy optimista (con que juegue esta temporada) porque en el caso mínimo estamos hablando de uno por acumulación y otro por posible agresión, pero vamos a confiar en los servicios jurídicos".

Algo que, sin embargo, no afecta a su renovación. "La diferencia entre un aficionado y un director deportivo es que las valoraciones no las hace en caliente ni en circunstancias puntuales. Es un jugador importante, de calidad indudable, que como todos tiene partidos buenos y no tan buenos. Sería injusto si sólo tenemos en la memoria lo sucedido ayer (por el domingo). Tengo que ser más amplio en el análisis. No puedo juzgar la continuidad de Éver por eso", explicó Monchi en Radio Sevilla, donde también confirmó sobre Mercado que le han ofrecido la renovación, como ya avanzó ESTADIO Deportivo: "En los últimos días el club le ha hecho una oferta que él está valorando junto a su agente. Si le he hecho una oferta es porque tiene cabida en esa plantilla. Fácil no es nada. Mercado es un jugador importante en el Sevilla y que puede ser importante en muchos clubes de un nivel similar al Sevilla. Será difícil. Al menos, el primer paso, que es querer que continúe y que el jugador quiera, se ha dado". Con varias 'novias' revoloteando a su alrededor, el zaguero argentino puede negociar como agente libre y, por tanto, exigir una prima de fichaje que complica aún más su renovación.

Sobre Ben Yedder, Monchi reconoció que sus números son "importantes" y conocidos por "las mayores direcciones deportivas del mundo". "En relación con el precio que pagamos es una buena cláusula. Hoy, si no es baja, sí es asequible para equipos de un nivel medio alto a la hora de invertir. Preocupado no estoy porque no es sólo que uno venga a comprar, sino que uno se quiera ir. Wissam está contento aquí, satisfecho con lo que está viviendo en Sevilla. Lo que quiero tener en mi equipo es jugadores que pueden responder al nivel de exigencia que le queremos meter al equipo y Wissam está ahí", concluyó el de San Fernando al respecto.