En el Red Bull también se quitan el sombrero con Dabbur

Monchi no sólo se ha encontrado problemas en su vuelta al Sevilla FC. La delantera, de hecho, no tendrá que tocarla a priori, pues para la 19/20 la plantilla nervionense va a contar con Wissam Ben Yedder, Munir El Haddadi y Munas Dabbur, a quien la anterior dirección deportiva, conformada por Joaquín Caparrós, Paco Gallardo y Carlos Marchena, no dejó escapar tras serle puesto sobre su mesa durante el WyScout Forum.

El de San Fernando, de hecho, ha valorado positivamente el movimiento esta misma semana, en Radio Sevilla: "Dabbur es un jugador que me gusta y una operación que hay quitarse el sombrero con quienes lo cerraron en unas condiciones económicas muy buenas porque por cualquier goleador piden mucho".

Y es que el Sevilla ha comprado lo más caro, el gol, a un precio muy bajo. El internacional israelí, de 26 años, lleva 35 tantos y 14 asistencias en la 18/19. Este mismo miércoles ha engordado sus estadísticas, tras marcar y poner en bandeja a un compañero (Farkas) otro tanto durante la final de la Copa austriaca, en la que su equipo le ha ganado 2-0 al Rapid de Viena. Por eso, pese a que seguramente podrían haber sacado más por su goleador, en el Red Bul Salzburgo también se quitan el sombre con Dabbur.

"Es una gran sensación. Para mí, es el primer título Copa en mi carrera. Estoy orgulloso del equipo y muy feliz, especialmente después de esta gran pelea", ha dicho el venidero atacante del Sevilla.