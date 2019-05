Caparrós, sobre Banega, Carriço, André Silva, Casillas o Messi

Caparrós no aclara si va a contar este viernes con Gonalons y André Silva.

Joaquín Caparrós, parafraseando a Don Luis Aragonés, ha asegurado en la rueda de prensa de este jueves, previa al partido contra el CD Leganés, que ya tiene "el culo pelao", en referencia a las críticas recibidas tras el injustificables tropiezo en Gerona. Y, tirando de experiencia, el técnico utrerano ha eludido otro espinoso asunto, como el de su posible continuidad, aunque sí se ha referido a algunos temas de interés.

Otra 'final'

"El partido de mañana es el más importante. Debemos dar la mejor versión, respetando mucho al 'Lega', que se lo ha ganado por méritos propios. Debemos tener cuidado, porque, por experiencia, sé que los partidos previos a la Feria suele ser un poco fríos. Necesitamos a todos porque va a ser un partido complicado ante un equipo que ha hecho una temporada magnífica".

La oportunidad perdida en Montilivi

"Lamentarse ya no vale. No estamos contentos con el partido que hicimos, ni los jugadores ni el cuerpo técnico, pero eso ya es historia y debemos centrarnos en lo que viene".

La torpeza de Banega

"Eso está dentro del club, ya se ha hablado con el futbolista, internamente, y ya está. Es un jugador muy importante, pero no está y yo tengo que pensar en los que están".

Carriço

"Esperemos que pueda estar antes del final de la temporada, porque es un jugador con una capacidad de recuperación y de querer importante. Está dando pasos importantes, pero hay que esperar. Él está trabajando muy fuerte con los readaptadores.

Gonalons

"Vamos a ver si va convocado... Está entrenándose. Pero ya veremos si va, si juega o si no juega".

André Silva

"¿Recuperado? Veremos... Puede venir bien. André es un buen futbolista, pero también lo son Munir o Ben Yedder. Los delanteros son racheros y esperemos que recuperen sus rachas".

La diferencia casa-fuera

"Eso es un análisis que, lógicamente, me quedo para mí. Lo hemos hablado e intentaremos mejorarlo".

Las críticas

"Yo tengo ya el culo pelao. Los profesionales tenemos que vivir las críticas desde la distancia. Tampoco se te puede hinchar el culo con el azúcar. Este deporte da la oportunidad de revancha".

Iker Casillas

"La verdad es que me impactó. Nos alegramos que esté controlado. Él ya dijo que estaba bien, aunque al principio los titulares nos impactaron".

Leo Messi y Maradona

"No podemos ir en contra del progreso. Esto es como los coches... Messi viene ya con GPS, como los coches nuevos. Messi es plutoniano".

Sobre el Leganés

"Es un equipo competitivo, que tiene las cosas muy claras y que empezó con dudas, para acabar compitiendo muy bien, con jugadores específicos que saben qué tienen que hacer, y eso tiene mérito. Hoy en día todos se juegan algo€ la televisión, los futbolistas... es la alta competición y todo el mundo va al 100%, por lo que nosotros también debemos ir al 100%.

Su continuidad

"Eso es un mundo... Debemos centrarnos en el partido de mañana y, cuando acabe LaLiga, ya se verá.

La Champions

"¿Si sería un fracaso? No entrar sería una desilusión. Otra cosa sería no entrar en Europa, que el Sevilla está ahí y no todos los equipos pueden decir lo mismo. La cosa está muy igualada".