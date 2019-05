Berge: "¿Jugar con el Genk la Champions? Igual el Sevilla adelanta al Getafe..."

Sander Berge va camino de convertirse en el Kim Källström 2.0: en cada ventana de transferencias suena para el Sevilla y nunca termina de vestir de blanquirrojo. El caso es que en Nervión gusta mucho el pivote noruego y que Óscar Arias, con la agenda de Monchi, llegó incluso a ofrecer hasta 15 millones de euros al Genk para hacerse con sus servicios. Fueron rechazados por el club belga.

El mediocentro noruego (Monchi dejó caer que quiere físico y él, de 1,93 metros, lo tiene) ha dejado claro, no obstante, que esta vez será distinto, que ha llegado la hora de cambiar de aires. ¿A Nervión? Él lo deja caer... "Aquella vez el Genk tuvo que convencerme para que no me fuese a un gran club europeo. los directivos me hicieron ver que seguir un año más aquí sería bueno para mi desarrollo. ¿Si prefiero jugar la Champions con el Genk a la Europa League con el Sevilla? Bueno, el Sevilla todavía puede adelantar al Getafe y tal vez aparezcan clubes que jueguen Champions", ha comentado Berge en Het Laatste Nieuws.

El internacional noruego tiene un valor de mercado, según Transfermarkt, de 17 millones de euros. Y no está nada desencaminado... Tras superar definitivamente unos problemas físicos, Berge, de 21 años, ha disputado esta temporada 37 encuentros, en los que ha hecho dos tantos y ha dado cuatro asistencias. Si Monchi le llama...