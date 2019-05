Movimientos del Sevilla por De Paul

El pasado verano, el nombre de Rodrigo De Paul estuvo sobre la mesa de Caparrós. Y con Monchi al frente, el interés se habría intensificado. No en vano, desde Italia aseguran que el actual director deportivo sevillista ya habría hablado con el agente que lo movió en el mercado estival por España, Álvaro Torres (You First Sports), a quien conoce muy bien, para preguntarle por la situación del extremo argentino (también mediapunta o 'falso 9', que suma nueve goles y cuatro asistencias con el Udinese y ha llamado la atención de otros grandes del fútbol italiano, como Nápoles o Inter.

Mientras tanto, en el Valencia CF permanecen atentos al más que probable salto en la carrera de su ex futbolista, pues en su día se guardó un porcentaje de un futuro traspaso.