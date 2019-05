Sevilla-Leganés: El sueño pasa por su templo

Caparrós no quiere saber nada de cuentas. Cada vez que se sienta delante de los medios pronuncia el mismo discurso: el siguiente partido es el más importante. Y realmente es así. Porque de nada sirve sacar la calculadora pensando en choques futuros si antes no se consiguen victorias. Sin embargo, no es menos cierto que en la cabeza de todos los sevillistas existe esa combinación de resultados que llevaría de nuevo a su equipo a la Liga de Campeones. Hasta Monchi las hace. No dejan de ser "las cuentas de la lechera", como él mismo reconoce. Pero el denominador común en todas ellas es que no puede escaparse ningún punto de Nervión.



Este viernes, ante un Leganés virtualmente salvado (puede certificarlo incluso perdiendo), y al que sus tres últimos tropiezos le han birlado la ilusión de pelear por Europa, al Sevilla no le queda otra que vencer si quiere mantener vivo ese sueño que, en realidad, es el gran objetivo del club.en las dos jornadas que restan en el Sánchez-Pizjuán (el Athletic lo visitará en la última), más si cabe teniendo entre medias la siempre complicada visita al Wanda. Porque por todos es conocido el rostro que suelen ofrecer los blanquirrojos en los grandes campos...

Pero también es 'vox populi' que este Sevilla es otro muy diferente al calor de su hinchada. Y a eso se aferran hoy Caparrós y los suyos. Tras la oportunidad de oro perdida en Girona, regresar a la 'Bombonera' debe ser el acicate necesario para que explote la dinamita que poseen hombres como Sarabia, ahora también Munir o un Ben Yedder de capa caída.

Sin André Silva, una vez más fuera de la lista pese a llevar dos semanas entrenándose con el grupo (extraño cuanto menos), el hispano-marroquí y el francés volverán a comandar el ataque, si bien gana fuerza que el primero se escore al costado zurdo, como en los dos últimos partidos, para dibujar un 1-4-2-3-1 en el que Mudo actuaría de mediapunta. Una disposición que se antoja más necesaria que nunca para que el italo-argentino se asocie por dentro y sea uno de los que asuma la batuta del juego dejada por Banega, que ya no jugará más este curso por su 'niñería' en Montilivi. Con Roque Mesa fijo, al argentino debe suplirlo Gonalons, de vuelta tras su enésima lesión, con Rog a la expectativa y Amadou en la grada.

En defensa, por su parte, regresa Mercado, pero se cae Carriço, con lo que Sergi Gómez se mantendrá en el once, sin descartar que Promes pudiera ganarle la partida a Escudero.

Comparativa

Enfrente, Pellegrino mantiene la baja de Rubén Pérez y podría incluir algunas rotaciones, sin esa presión que se convierte en arma de doble filo contra la obligación sevillista en su templo.