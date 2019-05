Se aleja la Champions y se acerca la vía directa

Demasiado había tentado ya la suerte el Sevilla en su lucha por la Champions con derrotas que no habían sido definitivas por los fallos de los demás, pero a la tercera los nervionenses han sufrido la consecuencia esperada de su escasa fiabilidad, diciendo prácticamente adiós a su clasificación para la máxima competición continental.

No en vano, el Getafe no desaprovechó esta vez la nula respuesta sevillista en el momento más decisivo y se impuso contra el Girona por 2-0, lo que le permite aventajar en tres puntos a los de Caparrós más uno adicional por el 'goal- average' particular.

Así, le bastaría con un triunfo para quedar por encima del equipo hispalense, que para superar a los de Bordalás en la clasificación precisan amarrar cuatro puntos más que ellos a falta de seis, lo que virtualmente les obliga a un pleno con victorias ante el Atlético y el Athletic y a esperar fallos ajenos. Las opciones se sostienen sobre las matemáticas y la esperanza de que el Getafe no gane ni en el Camp Nou ni en casa contra el Villarreal en el cierre.

Tampoco depende ya de sí mismo en la carrera contra el Valencia, todavía vivo por la Champions tras arrollar al Huesca y que le arrebata el quinto puesto al Sevilla al ganarle de igual manera el duelo entre ellos. Con 55 dianas, las mismas que los andaluces, los ches fuerzan al Getafe a amarrar cuatro puntos para no depender de los resultados valencianistas.

Las únicas noticias positivas para el equipo nervionense, ahora sexto, llegaron desde abajo, ya que la derrota del Athletic ante el Valladolod en el José Zorrilla acerca considerablemente la vía directa hacia la Fase de Grupos de la Europa League. El traspié del Alavés el sábado ya había garantizado la decimoquinta participación en Europa del Sevilla en 16 temporadas, pero sólo aseguraba una séptima plaza que obliga a tres fases previas en el Viejo Continente. Un largo trayecto que ya tuvo que recorrer en el arranque de esta campaña y que desea evitar a toda costa en el ejercicio venidero.

De esa forma, los vascos se mantienen a cinco puntos a falta de seis por lo que le basta dos unidades para garantizar su presencia entre los seis primeros. Esta diferencia le permitiría no jugársela en el último choque contra los 'leones' si la próxima jornada consigue ese objetivo, lo que será posible si el Athletic no se impone al Celta en San Mamés o el Sevilla gana en el Wanda.