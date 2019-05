Dura competencia por Llorente

Marcos Llorente ya conoce por boca de Zidane que no entra en sus planes para la próxima temporada. Pero 'novias' no le van a faltar al mediocentro del Real Madrid. En la agenda del Sevilla desde hace tiempo, no habría que descartar que Monchi retome esta vía, aunque la competencia se presume dura.

Según El Larguero, el agente del centrocampista del Madrid ya se habría puesto manos a la obra para buscarle destino a su representado. El madrileño prefiere no salir de la ciudad y la opción de recalar en el Atlético de Madrid se vuelve viable, más sabiendo que el equipo colchonero, en su día, ya preguntó por su disponibilidad. En la Premier y en Alemania también ponen sus miras por el mediocentro merengue siendo el Borussia Dortmund el equipo más interesado.

Así, al Sevilla le sale competencia de primer nivel por el jugador madridista, que esta temporada no ha tenido un papel principal para ninguno de los tres técnicos que han pasado por Concha Espina. Llorente sólo ha disputado 6 partidos de Liga esta temporada, uno más que en Copa del Rey, donde sí ha marcado un gol.