Atlético 1-1 Sevilla: Un arreón de orgullo que no evita la 'final'

Un arreón de orgullo adecentó otro mal partido de un fundido Sevilla que mantiene ínfimas opciones de Champions (deben perder Getafe y Valencia ante dos rivales salvados), aunque más bien hay que mirar abajo, pues la sexta plaza no está amarrada y el Athetic llegará el próximo sábado al Pizjuán crecido, con la posibilidad de mandar a los nervionenses a las tediosas rondas previas.

Con una defensa de circunstancias por las bajas, lo que propició la inclusión de Gnagnon como lateral, el Sevilla saltó al Wanda con el rabo entre las piernas, temeroso, sin pulso competitivo y con el único objetivo aparente de no hacer al menos el ridículo. Las opciones de alcanzar la cuarta plaza eran escasas, pero los profesionales nervionenses ni siquiera parecían contemplar esa probabilidad que brindaban las matemáticas. Todo pasaba por vencer. Pero lejos de salir con el ímpetu para intentar dar la sorpresa, el conjunto sevillista, una vez más, se sintió empequeñecido en uno de esos grandes escenarios donde nunca rasca bola, ofreciendo una imagen lastimosa, muy lejana a la de un equipo que siempre aspira a codearse con la elite.

A los 30 segundos, el balón ya se había paseado por el área de Vaclik tras un córner que no despejó Kjaer. Paradójicamente, apretaba el conjunto que no se jugaba nada. En su particular homenaje a Godín, el Atlético demostró que nunca deja de competir y muy pronto comenzó a meter balones al área.

Enfrente tenía un pobre Sevilla en el que pilares como Banega o André Silva se han quitado del cartel en esta triste recta final. Pero dicho todo esto, la primera ocasión clara la tuvo el Mudo Vázquez, que condujo y se apoyó en Sarabia antes de disparar escorado sin mucha fe, desviando Oblak a córner.

Fiel a su estilo, el cuadro colchonero dejaba maniobrar, siempre bajo vigilancia, a un Sevilla que buscaba salir tímidamente con algún centro de Navas o alguna conducción de Roque Mesa. Pero cada error nervionense era aprovechado por los rojiblancos para meter una marcha más y lanzarse hacia el portal de Vaclik, mostrando una clara superioridad en los costados que les permitía centrar y buscar el remate o las segundas jugadas.

Todo se desarrollaba dentro de un ritmo cansino, de pretemporada, deshonroso viendo lo mucho que había en juego. Aún tuvo otra ocasión Sarabia en el 13', con un chut desviado, pero las bandas eran a esas alturas autopistas para los jugadores rojiblancos, evitando el primero Vaclik tras un centro desde la derecha que Morata cabeceó en su pugna con Kjaer.

El danés estaba en todas las fotos, como viene siendo habitual toda la temporada, y quedó retratado a la media hora. Koke montaba una contra a cámara lenta, sin que nadie le tapase, y el central sevillista fue reculando hasta que el internacional español optó por disparar, flojo y mal, tocando el balón en el propio Kjaer y despistando a Vaclik.

A perro flaco... Si existían pocas esperanzas ante del gol, tras el mismo, la bajada de brazos fue de expediente y multa. Gonalons se lesionaba por enésima vez y el equipo de Caparrós agotaba los minutos del primer acto andando, viendo correr el reloj sin más pretensión que no recibir un mayor daño de un Atlético que también bajó el ritmo.

Con una defensa esperpéntica, mirando de forma contemplativa y sin que nadie acudiese a la presión, el 1-0 al descanso era la mejor noticia. Pero nadie dudaba de que Atlético tenía el partido donde quería. No apretaba, pero tampoco sufría, dejando que el Sevilla tuviese el balón en el arranque de una segunda mitad en la que Thomas perdonaba el segundo, tras una jugada de tres toques con la que los colchoneros desmontaron con suma facilidad la defensa sevillista.

Lo exiguo del marcador animaba a Simeone a realizar un cambio ofensivo y dar entrada a Correa. Y el argentino hizo el segundo, aunque el VAR demostró que partía en fuera de juego y aplazó la sentencia.

A ello se aferraba un Sevilla, mejorado por los cambios, que tiró de orgullo en esos minutos para rondar el gol con un centro de Aleix que no llegó a rematar el Mudo o un chut de Ben Yedder, a la postre en fuera de juego, de esos que hace unos semanas le iban dentro. Y la mejoría, aunque no fuese un vendaval, tuvo premio. En el 70', el Mudo templaba un centro desde la izquierda y Sarabia lo empalaba en el segundo palo, rozando levemente su disparo en Montero para despistar a Oblak.

Incluso tuvo el segundo el madrileño cuatro minutos después, tras una gran contra conducida por Ben Yedder que pasó por el Mudo antes de que el disparo del madrileño, franco, se marchase alto.

Todo ello, sin noticias de un Atlético que no apareció más por las inmediaciones de Vaclik hasta el añadido, con un disparo de Correa. Mientras, el Sevilla alimentaba su heroica acabando las jugadas con disparos lejanos de Sarabia o Navas, atajados por Oblak, y de Marko Rog, alto el del croata. Aunque la más clara la tuvo Aleix en la prolongación. No llegó, sin embargo, el gol que habría catapultado a los de Nervión. Pero a esa ración de amor propio es la que hay que aferrarse para la final del sábado.

- Ficha técnica:

1 - Atlético de Madrid: Oblak; Juanfran, Godín, Montero, Filipe Luis; Koke, Thomas, Rodrigo (Correa, m. 56), Saúl; Griezmann y Morata (Lemar, m. 77).

1 - Sevilla: Vaclík; Jesús Navas, Kjaer (Aleix Vidal, m. 46), Sergi Gómez, Gnagnon; Sarabia, Gonalons (Amadou, m. 36), Roque Mesa (Rog, m. 76), Munir; Ben Yedder y 'Mudo' Vázquez.

Goles: 1-0, m. 30: Koke dispara con la derecha, toca en Kjaer, descoloca a Vaclik y termina en gol. 1-1, m. 69: Sarabia remata en el segundo palo un centro de Franco Vázquez.

Árbitro: De Burgos Bengoetxea (C. Vasco). Amonestó a los locales Thomas (m. 67), Morata (m. 71), Koke (m. 81) y Montero (m. 91), y a los visitantes Roque Mesa (m. 58) y Aleix Vidal (m. 74).

Incidencias: partido correspondiente a la trigésima séptima y penúltima jornada de LaLiga Santander disputado en el estadio Wanda Metropolitano ante 60.234 espectadores. Antes del inicio del encuentro, el Atlético de Madrid Femenino ofreció el título de campeón de la Liga Iberdrola a la afición del equipo rojiblanco.