Sergio Rico se despide del Fulham

El guardameta sevillano Sergio Rico se ha despedido del Fulham en sus redes sociales. El portero cedido por el Sevilla agradecía a los aficionados el cariño recibido y se ha declarado ''un seguidor más'' del club recién descendido a la Segunda división inglesa.



Rico ha disputado 29 encuentros de Premier League esta temporada, en los que ha encajado 56 goles y ha mantenido 5 veces la portería a cero. Además, ha sido elegido siete veces como hombre del partido por los aficionados del Fulham, que ya llevaba descendido varias jornadas antes del final de la liga.



Mientras que Sergio Rico volverá a las filas sevillistas en verano, el club cuenta con Tomas Vaclik como el portero titular y está sondeando el mercado en busca de un portero suplente. También hay que contar con la propia competencia de Juan Soriano, por lo que no está clara la continuidad de Sergio Rico después de su particular 'Erasmus' en Londres.





Thank you for your endless affection!! From today and always, I'm very big supporter of @FulhamFC!! ????#FULHAMTILIDIE #Pure pic.twitter.com/LrksmHhqdu