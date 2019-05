Caparrós, el 'biscotto', su rival, André Silva, Abelardo, Bordalás...

"No firmo el empate. En el fuútbol no se pacta nada. Conociendo al Athletic, los dos equipos vamos a ir a ganar. Aquí se habla de todo, pero nosotros tenemos que ir a lo nuestro. Aunque reconozco que todos los comentarios se tienen que hacer, eso da vida". Joaquín Caparrós no quiere oír hablar de 'biscotto' ni en pactos con su antiguo club. Y aunque reconoce que el milagro de la Champions es casi inalcanzable quiere despedirse, en el que podría ser su último partido como entrenador, con un triunfo y, sobre todo, un buen sabor de boca.

"Estoy muy centrado en este partido, aunque queda uno en Tanzania", bromeó. "Nosotros queremos terminar con una buena imagen y es una pena que no dependamos de nosotros para entrar en Champions", indicó el técnico utrerano, quien espera un duelo muy complicado ante sus ex. "Es cierto que sufrimos contra este tipo de equipos, pero la experiencia de esos partidos -los tres previos ante el Athletic- nos hará crecer pero es difícil porque tenemos unas características distintas".

A este partido llega sin Carriço, Gonalons, Wober, Andrés Silva, Banega y Roque Mesa, y con un centro del campo de circunstacias, pero ni eso le vale como excusa para no ganar el duelo. "Los que salgan son jugadores que quizás no han jugado mucho pero que han llegado aquí con la condición de buenos futbolistas. La situación es la que es y no me gusta justificar las bajas. Tengo que contar con todos los componentes de la plantilla", afirma Caparrós, quien espera un duro rival enfrente: "Me espero un Athletic con un ADN de colectividad, ese ha sido el éxito de Garitano. Es un equipo que estaba casi K.O y con su llegada ha hecho un buen trabajo. Hay que felicitar a Garitano y su cuerpo técnico", aseguró

Una de las bajas será, otra vez, André Silva, al que el propio Caparrós criticó duramente hace unos días y vio cómo el portugués le contestaba en la prensa portuguesa negando que estuviera fingiendo su lesión. Que André Silva conteste es normal, yo no he dicho que sea un mal profesional. Yo sólo dije que no nos gustaría verlo convocado por su selección si está en su casa", indicó.

Independientemente del partido, también tuvo palabras de aliento para Luis Enrique y felicitaciones para el que podría ser su posible sustituto: Abelardo. "Me alegro por Abelardo. Siento que nuestro seleccionador actual haya tenido que tomar esa decisión. Le deseo lo mejor a nivel personal.

Y valoró uno de los nombres que suenan para suplirlo: Bordalás. "Estamos en una sociedad de resultados. A todos los profesionales nos juzgan por eso, tengo un buen concepto de él", concluyó.