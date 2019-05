Caparrós: "Es una desilusión no estar en Champions"

Caparrós: "Es una desilusión no estar en Champions"

Joaquín Caparrós valoraba en sala de prensa el choque ante el Athletic. Al final no hubo biscotto: "Así es el fútbol. Si hacemos una lista de prioridades de equipos que quiero que queden arriba sabéis las mías. El partido ha estado igualado y al final la fortuna que no hemos tenido en otros partidos sí la hemos tenido con el VAR y el tiro al larguero. Lo siento por la afición y los jugadores del Athletic que han hecho una magnífica temporada".

¿Por qué no ha habido clasificación para la Champions?: "No hemos competido en los partidos de Getafe, Girona y Leganés. Hemos querido ganarles con el balón, pero este tipo de partidos requieren más físico, competir de otra forma y ahí nos han ganado estos tres equipos. Es una desilusión no estar en Champions. Se hizo una buena primera vuelta, luego lo retomamos. Es una desilusión, pero estamos en Europa, evitamos las previas. Estamos en Europa League, en el bombo. La exigencia del club y la afición explica que el club crece".

¿Cómo valora su temporada completa, también en el despacho?: "Meto todo. Aspirábamos a Champions. Confeccionamos un equipo para un objetivo. Los que vengan también saben cuál va a ser el objetivo. Eso es señal de crecimiento".

Su futuro: "Vamos a Tanzania. Tranquilidad. Monchi y yo hablamos muchas veces al día y ahí estamos. Hay que reflexionar, analizar y las decisiones se toman desde la reflexión y el análisis".

Gnagnon en el centro del campo: "Rog estaba lesionado. Habíamos trabajado con Gnagnon ahí, no debuta ahí, ha jugado en el Rennes ahí. La otra opción era poner al Mudo, pero decidimos poner a Joris".

Sarabia: "El virus lo hemos tenido todos. En Feria me cogió a mí. También Juan Soriano".

Banega: "Banega tiene contrato. La dirección deportiva analizará".

Futuro: "Estoy pensando en que hemos terminado la temporada, en las pastillas para Tanzania y luego ya hablaremos del tema".