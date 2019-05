Escudero: "La sensación es agridulce"

Sergio Escudero ha valorado en los medios del club el partido ante el Athletic: "Hemos hecho lo que teníamos que hacer, que era ganar para entrar en Champions. Tenemos que estar contentos por entrar directos a Europa. Ha sido una temporada larga, con momentos difíciles. Tenemos que aprender".

Temporada larga: "Ha sido una temporada larga por esas fases previas del verano y en momentos de la temporada se ha notado, hemos estado físicamente tocados. Hemos conseguido estar sextos".

Valoración de la campaña: "Temporada agridulce. Hemos estado en Champions mucho tiempo y al final por unos resultados nos hemos caído".

Valoración personal: "Para mí ha sido una temporada díficil en lo personal porque he tenido varias lesiones importantes y cuesta más entrar en la dinámica de los compañeros. Siempre que he salido lo he intentado dar todo".