Ben Yedder: "No sé qué va a pasar"

Tiene contrato en vigor -hasta 2021- y una cláusula de rescisión de 40 millones, pero su futuro no está claro. A sus 28 años, Ben Yedder ha firmado unos espectaculares números (30 goles) y el precio de su libertad tampoco resulta desorbitado en este mercado tan inflado. Por ello, lo lógico es que el Sevilla intente mejorar y ampliar su contrato para elevar la cláusula.

Mientras, el francés se muestra prudente. "Estoy contento en el Sevilla, la gente me demuestra mucho cariño, pero no sé lo que pasará mañana en estos momentos, ya sabes cómo es esto. Todos quieren saber mi futuro, pero ya veremos qué pasa, no puedo pensar lo que vaya a pasar mañana", insistió en la Cope el delantero tras la cita ante el Athletic.