"Maxime López tiene contactos con el Sevilla y está abierto a marcharse"

Maxime López ha sido 13 veces internacional sub 21 con Francia.

No es ningún secreto que al Sevilla FC le gusta mucho Maxime López (21), en la agenda de varios clubes importantes de Europa. Hasta ahora, no ha sido posible sacarlo del Olympique de Marsella, pero este verano será distinto, pues Rudi García, tras rechazar varios futbolistas propuestos por Andoni Zubizarreta, no ha atinado en las incorporaciones, muy caras además, y el OM, fuera de Europa, se verá obligado a vender mucho. Hasta unos 60 millones, aproximadamente, debería recaudar durante la ventana estival de transferencias, según indican en Francia.

Además de por Florian Thauvin y por Morgan Sanson, también vinculado con el club nervionense en distintas ocasiones, el club galo tiene intención de recaudar de hacer caja especialmente con Maxime, cuyo valor de mercado es superior a los 15 millones de euros que marca Transfermarkt. Y en Francia le ven en Nervión, tal y como explica el periodista Florent Germain en RMC: "¿López al Sevilla? Maxime cuenta con grandes probabilidades de ir a España. Tiene contactos con el Sevilla. Él está abierto a marcharse; dependerá del nuevo entrenador. Se ha avanzado, hubo reuniones. Lo de Maxime a España es un asunto a seguir...".

El centrocampista, de 1.67 metros, tiene contrato con el Marsella hasta 2021 y ha disputado esta temporada 38 encuentros, en los que ha firmado un tanto y ha dado cuatro asistencias.