Monchi, sobre Banega, Dabbur, Sarabia, Ben Yedder, Navarro y los cedidos

En su entrevista en Radio Marca, Monchi ha repasado varios de los nombres propios de la actualidad sevillista, desde los jugadores top en riesgo de salir de la entidad hasta la situación de los cedidos:

Sarabia: "Con Sarabia estamos negociando, en fase más avanzada que hace quince días. No debe tardar mucho la resolución del tema. Por naturaleza soy positivo porque sé que Pablo quiere quedarse en el Sevilla, después estamos buscando los argumentos decisivos".

Banega y Boca Juniors: "El interés de Boca lo leo igual que vosotros. A mí no me ha llamado nadie de Boca. Angelici tiene muy buena relación con Castro y no me ha dicho nada. Banega tiene contrato, es uno de los jugadores de más calidad que he tenido. Hay que ver si él está en la idea de sentirse a gusto aquí. Si no hay ningún pero no veo otra solución que siga. Me tengo que sentar con él".

Ben Yedder y su cláusula de 40 millones: "Es una cláusula que está en el límite. Hablo mucho con Meissa, su agente, y no vaticino movimientos cercanos a esa salida. El mercado no ha hecho más que empezar, no han terminado la mayoría de las competiciones. Si al final alguien paga la cláusula de Ben Yedder tendremos que ir a buscar. Dabbur ha metido muchos goles más y ya es jugador del Sevilla. Si nos quedamos con WBY, Muriel, Dabbur, Munir y Carlos Fernández, tendremos gol".

Dabbur: "Es un delantero que hace goles. Luego es algo que no tenemos en la plantilla actual. Faltan dos procesos importantes: si es capaz de responder en un equipo tan importante como el Sevilla y la adaptación. Me preocupa más la persona que el jugador. Diez millones de euros es una gran operación".

Los cedidos: "En función de los perfiles analizaremos si Marko, Maxime o André siguen. Lo de Gonalons es extraño. Las dos primeras son óseas y la tercera fue un poco por la obligación de ponerlo tres partidos seguidos. Se produjo una primera lesión por la que le tuvimos que forzar".

Fernando Navarro, su mano derecha: "Fernando es una persona que conozco sus inquietudes desde que era jugador. Entiende de fútbol. Cuando vuelvo, hablo con él. Le planteo la posibilidad de trabajar juntos, me compra el mensaje. Va a contribuir a que la dirección deportiva construya un equipo lo más competitiva posible. Los que me conocen pueden hacer de todo. Va a haber más cambios. Tengo que construir una estructura acorde a los proyectos que tengo en mi cabeza. Hay proyectos de todo tipo".

Jugadores con carácter: "Implicación hay en este equipo. Ese carácter de líder dentro de un vestuario no es fácil. Siempre se analizan derrotas con falta de líderes. Poulsen no era un líder y quiero once Poulsen. No se puede extrapolar. Para ser líder hay que jugar. Vamos a buscar jugadores que jueguen mucho. Es importante tener en el vestuario dinámicas positivas y ganadoras, pero no vale sólo eso".

Presupuesto: "Olvidad el dinero, el presupuesto y el dinero. Eso no le interesa a la gene, lo que quieren son buenos jugadores. No estar en Champions o estar, sólo me obliga a ser mejor en la negociación".

Acudir a mercados secundarios: "No hay que cerrar ningún tipo de mercado. De Inglaterra vino Mbia o Nzonzi. Lo que hay que intentar es conocer las situaciones y eso es lo que aportamos los directores deportivos. El Sevilla salarialmente hablando puede competir con muchos equipos ingleses".

Posible venta del club: "Las personas que gestionan el club me dan toda la confianza. Las familias que están en el consejo siempre han estado a disposición del Sevilla cuando lo ha necesitado. No veo ningún cambio y siempre han buscado lo mejor para el Sevilla. Lo único que puedo pedir es que las decisiones sean pensando en el Sevilla. Para comprar acciones, alguien las ha vendido. Que haya comprado acciones gente sevillista, sigo pensando que la mayoría del paquete lo tienen sevillistas Me siento en el consejo y percibo que esta normalidad accionarial tiene continuidad".

Máxima independencia: "Si las cosas salen mal, no habrá más responsable que yo. Una cosa es que tenga autonomía, pero siempre consensuándola con un consejo. Quiero que el resto comparta las decisiones".

Necesidad de vender: "No tenemos que vender es la respuesta tipo. Pero la normal es, ¿en los últimos 18 años cuánto ha vendido el Sevilla? A la gente le preocupa más dónde vamos a invertir. Siempre hemos vendido para tener la posibilidad de tener una plantilla con un coste superior a nuestros ingresos ordinarios. Las ventas han servido para que crezca la masa salarial del equipo. Eso es bueno. No nos quedemos con el proceso, quedémonos con la meta".

Si le piden un proyecto Champions: "Fui a firmar a Gameiro cuando estaba en el Lorient y me dijo que quería Champions. Y no vino porque estábamos a 18 puntos. Si alguien pone como argumento que quiere jugar Champions, lamentablemente le diré que no. Pero tenemos muchos argumentos positivos para ofrecer con independencia de estar en Champions".

Planificación: "No hay dos planificaciones iguales. No hay cosas muy diferentes. Cambios dentro de la plantilla va a haber. En otras planificaciones he vivido situaciones como estas. Lo que quiere escuchar el aficionado es que el proyecto va a ser ambicioso. Igual si digo que no voy a hacer cambios, pero voy a traer a Messi, más de uno levanta la mano. Más que la cantidad, lo que quiere la gente es que el once que salga al campo se identifique con el gen sevillista. Quiero que el equipo que quede conformado tenga alma y que gane partidos y gane muchos puntos".