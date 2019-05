Monchi y el entrenador: "Después de Tanzania estará todo mucho más claro"

Monchi ha emplazado a las jornadas posteriores al desplazamiento a Tanzania, donde el Sevilla disputará un partido amistoso con el que cerrará la temporada, la decisión sobre el nuevo entrenador del Sevilla o si continuará Caparrós. "Es una decisión importante de las muchas que me quedan por tomar. La jornada terminó el sábado. Todo lo hemos dejado emplazado a este viaje a Tanzania para hablar con tranquilidad. Ya dije que no dependía de los resultados sino de las sensaciones y lo hablaremos con tranquilidad. Todos los que vamos a ese viaje pensamos en el bien del Sevilla. Hay un primer paso, que es lo que siempre he dicho, que es saber qué sensaciones me transmitía estos dos meses Joaquín. Una vez que tengo hecho el dictamen me voy a sentar con él para saber si Joaquín me lo compra. En este viaje pondremos todo sobre la mesa. Cuando volvamos de Tanzania todo estará mucho más claro", ha señalado en Radio Marca.

Monchi ha dado pocas pistas sobre el técnico que quiere para el Sevilla: "Con los puntos de Sampaoli seríamos terceros. No desmitifiquemos los modelos. Guardiola, Klopp y Pochetino son modelos diferentes, pero ganadores. Voy a construir un proyecto que consiga muchos puntos. Me gustan los entrenadores que cuando tienen el balón tarden mucho en perderlo y cuando lo pierdan lo recuperen pronto. No hacen falta 15 jugadores, hace falta sentarse con el entrenador y definir los perfiles de jugadores que necesita. Mi decisión con respecto al entrenador no depende de los resultados. No es un proyecto de presente, es a largo plazo. No quiero un entrenador por lo hecho, si no por las perspectivas de futuro. Yo tengo unos objetivos: un número de puntos, revalorizar futbolistas, cantera... En cuanto a glamour el Sevilla tiene mucho glamour".

Y hasta que no haya entrenador no se producirán movimientos, aunque lógicamente hay cosas avanzadas: "Hay una primera obligación que es el tema del entrenador que va a marcar la planificación. Hay cosas que se están avanzando a la espera de dar el pistoletazo final confirmándose si sigue Caparrós o cambiamos".