Necesidades para el Sevilla 19/20

Finalizado el curso y con la certeza de que la pretemporada venidera no estará condicionada por la disputa de las previas merced al pase directo a la Fase de Grupos de la UEL, la actualidad ya se centra únicamente en la composición del nuevo proyecto nervionense con Monchi al frente tras dos años de tumbos en la dirección deportiva.

Llega la hora de analizar de manera exhaustiva la campaña recién terminada para saber en qué se ha fallado y, sobre todo, qué necesita la plantilla para diseñar un Sevilla 19/20 altamente competitivo que luche por recuperar su lugar entre los mejores clubes del mundo con la clasificación para la Champions League.

Este ejercicio se ha desperdiciado la oportunidad de alcanzar una cuarta plaza muy barata por una falta de actitud, consistencia y de recursos alarmante cuando lo tenía a mano, dejando claro que el vestuario precisa una regeneración considerable, con la llegada de futbolistas de garantías que refuercen todas las líneas.

Monchi ya ha tomado nota de las principales necesidades, aunque, lógicamente, la elaboración de su lista de la compra, que ya cuenta con un primer boceto, está sujeta a la elección del entrenador, pues, obviamente, habrá de ajustar las preferencias a su forma de jugar.

Independientemente de este factor, el plantel presenta carencias evidentes que, de una forma u otra, deberá de cubrir. Cada cual tendrá en su mente un números de fichajes o qué puesto requiere mayores retoques, por lo que la lista que se realizará a continuación responde a una visión particular y personal de lo que, cómo mínimo, precisa el nuevo proyecto para componer un equipo que devuelva la ilusión. Más allá de lo que pida cada zona, es perentorio que el Sevilla gane en altura y poderío físico, un déficit que ha pagado caro en el curso 18/19.

PORTERÍA

El principal acierto de Joaquín Caparrós en su planificación se produjo en la portería, con la incorporación de Tomas Vaclik, que terminó con el debate entre palos que se prolongaba durante años. El checo ha dotado de seguridad al arco nervionense y parte como titular la temporada próxima. No obstante, para la suplencia se confió en Juan Soriano, sin experiencia en la elite, lo que se notó en sus primeras apariciones. Luego, con las ausencias por lesión del titular, fue ganando confianza y cumplió aunque nunca sin salir de su rol. Joven y con proyección, quizás lo más adecuado sería cederle a un equipo donde gozara de continuidad y apostar por otro portero que compita de tú a tú con Vaclik para aumentar el nivel de la portería.

DEFENSA

Posiblemente sea la parcela más castigada en el ya pasado curso, tanto por las lesiones como por las deficiencias exhibidas, y, junto a la zona ancha, la más necesitada de una remodelación, no por números de efectivos, porque a día de hoy se cuenta con seis centrales, sino porque no ha dado un nivel acorde a las aspiraciones sevillistas. El pasado verano llegaron Gnagnon y Sergi Gómez, que no han arreglado los problemas que arrastraba la retaguardia, y en invierno Wöber, que dejó apuntes interesantes antes de lesionarse. Lo ideal sería que, al menos, se fichara a dos centrales para postularse como titulares, y quedar a expensas de las salidas que se produzcan. Mercado acaba contrato y es muy posible que salga, y no será el único.

En los carriles, existe una necesidad obvia de un lateral titular en la izquierda, pues Escudero, lastrado por las molestias, no ha vuelto a ser el mismo y Arana se marchará con seguridad -Wöber puede emplearse en la zurda pero no como alternativa de primer orden-. La derecha estaría cubierta con Jesús Navas y Aleix Vidal, aunque no se descarta la incorporación de otro lateral diestro, ya que el tarraconense sólo ha despegado un poco al final de curso, bajando demasiado las prestaciones de la banda derecha cuando el palaciego se ausentaba.

CENTRO DEL CAMPO

Se avecina una reconstrucción en la medular, en todas las vertientes, tanto en la defensiva como en la ofensiva. Sobre todo se ha echado en falta físico de elite, el músculo en el centro del campo que se esperaba sin éxito que lo pusiera Amadou, y también mayores dosis creativas al margen de que continúe Banega o no. En el caso de que salga el argentino, fichar ideas es una prioridad absoluta, probablemente por partida doble, igual que si se queda necesita una alternativa de nivel que no limite este apartado a la inspiración del rosarino. Como base, no pueden dejar de venir un centrocampista de contención, poderoso en todas las batallas, y uno creativo. Hace falta también reforzar los dos costados, aunque dependerá en parte si el nuevo técnico utiliza o no extremos. Ahora mismo, por la izquierda sólo se cuenta con Promes, y en la derecha no existe esa figura como tal, ya que Sarabia es más interior. El pasado verano, el Sevilla se quedó a un paso de traer a Portu, un corte de futbolista rápido entre líneas que se ha añorado a la hora de disponer de más vías para una vanguardia sin ese plus de velocidad.

DELANTERA

Si no sale Ben Yedder, se trata de la demarcación más perfilada, ya que en enero ató al goleador Munas Dabbur y se trajo a Munir. Faltaría un efectivo más para completar un ataque de mucho nivel, quizás otro '9' de referencia y rematador.