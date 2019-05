El Sevilla recompra a Soria y el Getafe tiene cinco días para ejercer su opción

El Sevilla ejerció ayer la opción de recompra de David Soria. Monchi confirmaba la información adelantada por ESTADIO en Radio Marca, donde ha señalado que el Getafe tiene cinco días para hacerse definitivamente con el meta: "El Sevilla ejerció ayer su derecho de opción de compra que prevé una posibilidad del Getafe de anular esa opción pagando esa cantidad. El Getafe tiene cinco días".

El gaditano espera que Soria se quede, aunque lo ve difícil: "Ojalá a David no se le saque sólo 1,5 millones. No he hablado con él. Lo hemos ejercido porque creemos que David en este año ha seguido creciendo. También soy objetivo para pensar que el Getafe pueda reaccionar".

El director deportivo comentó cómo está ahora la portería nervionense: "Sergio Rico vuelve y es jugador del Sevilla. Si hay oferta se estudiará y si son válidas saldrán adelante. A día de hoy tenemos cuatro porteros".