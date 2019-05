Roque Mesa: "Seguro que con Monchi se seguirán haciendo las cosas como antes"

El centrocampista del Sevilla, Roque Mesa ha mostrado este jueves su confianza en el nuevo proyecto del club y afirmado que con la vuelta del director deportivo, Ramón Rodríguez 'Monchi', "seguro" que "se seguirán haciendo las cosas como se estaban haciendo antes" (de su marcha al Roma italiano).

Roque Mesa, en Dar es-Salam donde su equipo juega hoy un amistoso contra el Simba tanzano, reflexionó en los medios del club sobre la temporada recién terminada, la decepción de no haber entrado en Liga de Campeones y su fe en la continuidad como base del proyecto del Sevilla para el próximo ejercicio.

"En estos últimos años han habido muchos cambios. Los proyectos necesitan estabilidad", aseveró el medio canario, quien admitió que "todos" en el club tenían "en mente el objetivo de entrar en Champions" y que al final no fue suficiente y la competición puso al equipo donde tenía que estar "que es en el sexto puesto".

El de Telde afirmó que "hay que valorar lo hecho bien y mal y es frustrante porque no conseguir la Champions hace que la temporada no haya sido del todo buena, pero son los directivos los que tienen que valorar", aunque "son muchos años entrando en Europa, que no es fácil".

Sobre el amistoso en tierras tanzanas, dijo que "es sorprendente que en África se siga tanto LaLiga y al Sevilla" y que "siempre es bueno expandir la marca" y, para el Sevilla, "conocer otro tipo de fútbol".