El Sevilla sí dio permiso a Wöber, para que festejara su título de campeón

A Gabriel Mercado no, porque está sano, pero a Maximilian Wöber (21) sí dio el Sevilla FC permiso para que se desplazase a Holanda, a festejar el 34º título de liga del Ajax, el cual también le corresponde, al haber jugado como 'ajaccied' hasta enero.

El austriaco lo ha explicado así, en una entrevista concedida a Ajax Showtime: "Participé durante la temporada, especialmente en la Liga de Campeones, así que me siento parte de esto. No es igual que si hubiese estado toda la temporada, pero cuando vine y aprecié la reacción de los chicos, ciertamente me sentí parte de ellos. El club me preguntó si podría venir a los festejos, pero primero quise preguntarle al Sevilla. Mi agente habló con el club y el club le dijo que me lo permitían. Ellos entendieron que yo había formado parte de este éxito y que lo merecía. Estoy muy feliz por haber podido venir".

Wöber, además, ha destacado que no se arripiente del cambio de aires. Todo lo contrario: "Es muy bonito vivir aquí. Cada día rondamos los 30 grados, la comida es muy buena y me siendo muy cómodo. El equipo también es genial, como una gran familia. Me siendo muy bien aquí".

Finalmente, el versátil zaguero, en quien confía Monchi, ha explicado el motivo por el que ha participado tan poco. "Me rompí el menisco. Espero estar bien ya para la pretemporada. Y sí, me quedaré aquí. El Sevilla ha ejecutado la opción de compra".

Wöber será, por tanto, sevillista hasta junio de 2023, tras desembolsar la entidad nervionense 10,5 millones de euros.