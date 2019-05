El Toulouse se interesa por Mercado

La negativa de Gabriel Mercado a montarse en el avión que ha llevado al Sevilla FC a Tanzania ha tensado aún más la cuerda en su renovación, después de que Monchi le ofreciera dos años de contrato más otro opcional en base a partidos. Pese a ello, el argentino, que no ha sido llamado por su país, aún no tiene nada claro, barajando junto a su representante qué es lo que más le conviene. De hecho, el Toulouse galo ha sido uno de los últimos clubes en interesarse por el zaguero, ofreciéndole un millón de euros netos por temporada, lo que no acabaría de contentar a Mercado, quien maneja ofertas más suculentas.

En Villarreal, donde ya lo quisieron firmar en enero, ha intentado reclutarlo el exsevillista Vicente Iborra. "Es un futbolista de los que van de frente, dan la cara y anteponen el grupo a su bien personal. Si saliera del Sevilla, ojalá pueda estar con nosotros; nos podría aportar mucho", dijo en Radio Marca.