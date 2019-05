Alves: "Del Nido evitó que terminase en el Madrid"

El que fuese futbolista del Sevilla FC, Dani Alves, ha ofrecido una entrevista en ESPN en la que relata cómo fue su salida de Nervión y que su marcha del club podría haberse dando antes, debido a que el Madrid estuvo a punto de hacerse con sus servicios.

"Estuve al 95% de fichar por el Madrid, pero Del Nido es muy peleón, el Chelsea también estaba interesado y Del Nido empezó a jugar con ellos", confiesa el brasileño, "negociaba con uno y al otro le decía que el otro equipo pagaba más" añade.

Tras formar parte del Sevilla FC durante cinco temporadas y media, en la que se convirtió en todo un referente y logró importantes títulos. El lateral diestro ponía fin a su estancia como sevillista en el verano de 2008, rumbo al Barcelona. "Cuando me enteré que me querían dije que no hablasen con nadie más. Tenía claro que mi historia en el Sevilla ya estaba hecha y dije que o fichaba por el Barça o no jugaba más para el Sevilla. Ya habían jugado dos o tres años con mi futuro. Con el presente igual sí, pero con el futuro, no. El Barça estaba en plena transición, vino Guardiola y dijo que me quería. Y sabía que me iba a ir sí o sí", ha recordado.