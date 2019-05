Ben Arfa: "Si pudiera elegir de nuevo, elegiría Sevilla"

Hatem Ben Arfa, dispuesto a salir del Rennes y a jugar en España, donde se encuentra su agente para hablar, entre otros, con los clubes de la capital hispalense, ha concedido una entrevista al diario L'Equipe en la que, entre otras cosas, ha reconocido que se arrepintió de elegir el París Saint-Germain en 2016, cuando lo tuvo prácticamente cerrado con Monchi.

"Me alegro de haber ido al PSG, porque me aportó mucho en el aspecto humano, pero, si tuviese la oportunidad de elegir de nuevo, no lo habría hecho. Habría elegido Sevilla, porque estuvo la cosa entre los dos. Pero bueno, me alegro de haberlo hecho, em definitiva, porque no tendría hoy día lo que tengo interiormente", ha dicho Ben Arfa, quien sufrió un auténtico calvario en París y que ahora, de nuevo, tiene en mente lo de jugar en la capital hispalense.

Su agente, no en vano, va a ofrecerle a los dos clubes de la ciudad, tal y como adelantó ESTADIO.