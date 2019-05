Caparrós: "Ahora sí podré ir a Gol Norte a algún partido"

José Castro, presidente del Sevilla, ha querido recordar "el compromiso y la entrega" del Joaquín Caparrós en el día de su despedida como técnico del primer equipo. "Siempre ha estado cuando lo hemos necesitado. Nos dejó en Europa y nos volvió a ayudar en los dos últimos tramos ligueros. En su nueva etapa en la entidad, integrado en el equipo de Monchi, seguirá dando lo mejor", ha manifestado el presidente a modo de presentación.

Joaquín Caparrós tomó la palabra para mostrar su agradecimiento a todos los estamentos del club. "Quiero dar las gracias al presidente, a Monchi, al director general, al consejo, a los empleados, a todo ese capital humano que tiene el Sevilla y que he visto de cerca. Para mí es importante que estén aquí el presidente y Monchi, además son amigos míos, como todos el consejo y los técnicos", ha comenzado.

"El Sevilla es mi casa y me puedo considerar un privilegiado. Pocos entrenadores pueden sentirse tan privilegiados como yo de poder haber vuelto. Gracias presidente, estoy en el Sevilla para desempeñar otras funciones. Intentaré aportar mi granito de arena para seguir haciendo crecer al Sevilla. Ver esta sala de prensa así, con tantos amigos, ha sido un lujazo y voy a aportar todo lo que me diga el club, siempre estaré a disposición del club", ha continuado el utrerano para luego responder a las preguntas de los medios de comunicación.

Así valoraba la temporada el técnico: "La he vivido intensamente. Han sido meses muy fuertes a nivel deportivo y personal. Creo que hemos cumplido, un año más estamos en competición europea, nos ha faltado la guinda de la Champions, objetivo que puse a Pablo Machín y que me impuse para mí. Creo que a eso debe aspirar el club, pero hemos cumplido por estar Europa, a muchos clubes le gustaría estar en nuestra posición".

Su mejor recuerdo en el Sevilla: "Hace muchos años, aquella reunión en Los Quinteros con Alés, Pepe Castro, Lahore... También estos dos últimos meses con Monchi, tenemos una relación muy fluida, y la afición. Que la afición coree tu nombre y te quiera...".

Su nueva etapa en el Sevilla: "Voy a transmitir mi experiencia, estoy hablando con Monchi. Hay un grupo humano grandísimo y sentimiento sevillista. Eso hace más fuerte a nuestro club. Lo que me gusta es trabajar con la cantera, soy un hombre de fútbol base, un entrenador de cantera, disfruto en esa parcela pero ya le daremos más forma y os lo dirá Monchi".

Hubiera seguido de alcanzar la Champions: "Yo lo tenía decidido, lo había hablado con la familia, era el momento de dar un paso atrás pese a lo que hubiera supuesto estar en Champions, lo tenía decidido".

Le gustaría entrenar a un equipo de cantera: "Me encantaría, entrenar a un cadete... se lo decía a Paco (Gallardo) y Carlos (Marchena), pero puedo aportar más en otra parcela. Ya se hablará y se le dará forma a todo eso".

Su valoración como director deportivo: "Lógico que sea criticado, cuando tú firmas unos futbolistas y no dan el rendimiento yo soy el máximo responsable, nunca he eludido la responsabilidad, por lo tanto asumo las críticas. Al final el fútbol es asociativo, y luego viene un análisis particular. Hay jugadores que no han cubierto las expectativas por las circunstancias que sea y otro que han cumplido y más".

Ya es un símbolo para la afición: "Yo me siento querido, ellos sienten mi cariño. Ahora sí podré ir a Gol Norte a algún partido, seguramente ya sabéis qué partido puede ser, y estar allí animando y apretando".