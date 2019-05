Wöber, con el Europeo sub 21 en mente, se entrena con el Rapid

Con el Sevilla FC regresando de Tanzania y sus jugadores a punto de iniciar sus, estas vez, largas vacaciones, hay un jugador que sigue trabajando duro y con objetivos en mente. Se trata de un Maximilian Wöber que, tras celebrar en Amsterdam el título de liga con el Ajax, donde jugó hasta el mes de enero, se ha desplazado ahora a Austria para ejercitarse con el que fuese su anterior equipo, el Rapid de Viena.

Y es el que el zaguero, quien se rompió el menisco y por ello tuvo que perderse la última parte de la temporada, se ha marcado como objetivo disputar el Campeonato de Europa sub 21, que se celebrará a partir del 16 de junio. "Me siento bien, bastante fuerte y, aunque algunas veces tengo retrocesos, aún estoy a tiempo. Si los médicos me diesen el visto bueno y me siento en plena forma, el Sevilla me permitirá disputar el Europeo. Si no es así, mi prioridad será centrarse en el Sevilla", ha explicado el central austriaco en ORF.

El club nervionense ha comunicado a su agente que ejecuta su opción de compra, fijada en 10,5 millones de euros, por lo que Wöber será sevillista hasta el 30 de junio de 2023. En el Sánchez-Pizjuán le seguían, precisamente, desde que estaba en el Rapid.