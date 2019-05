El deseo de Luis Alberto

Desde que explotó con la camiseta de la Lazio, el Sevilla siempre ha tenido muy presente a Luis Alberto. Han sido muchos los rumores y los guiños, tanto por parte del propio jugador como incluso de sus agentes. Y este verano, con Monchi de vuelta, la posibilidad de su regreso volverá a surgir a buen seguro.

En Italia, de hecho, ya aseguran que el deseo del mediapunta gaditano no es otro que volver al club donde se formó, hacia el que nunca ha escondido su apego. "Es el club de mi vida", aseguró cuando esta misma campaña se vio las caras en Europa con el equipo del que salió con apenas 20 años.

Ahora, con 26, y después de tres campañas en el conjunto romano, el de San José del Valle parece agotado por la presión de la afición celeste. Tanto, que ni siquiera estuvo el pasado lunes en el encuentro ante el Bolonia, que sirvió para que la Lazio celebrase con su hinchada el título de Copa conquistado días antes, tras lo cual el ex sevillista viajó a la capital hispalense, algo que, por otro lado, suele hacer cada vez que tiene tiempo libre. Un gesto, este último, que en Roma, según cittaceleste.it, interpretan como un inequívoco gesto de sus deseos por volver a vestir de blanquirrojo.

"Para mí y mi familia ha sido un año muy difícil. Hemos sufrido de una manera que no merecíamos", dijo hace poco en el diario As, dejando así en el aire su futuro. Pero lo cierto es que la Lazio no ha recibido ninguna oferta por él y, aunque pudiera presionar para salir, no rebajará a priori sus pretensiones de los 30 millones, con lo que el regreso que en Italia parecen ver tan cerca no lo estaría en realidad tanto.