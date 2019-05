José María Cruz y las claves del Sevilla del futuro

José María Cruz, director general del Sevilla, estuvo presente ayer en la Master Class de la Universidad de Sevilla que organizaba el Máster en Gestión Integral de Entidades Deportivas. Allí, Cruz habló sobre el modelo instaurado en el Sevilla Fútbol Club.

"Si hubiera que dar algunas claves de lo que fue la primera etapa del Sevilla FC moderno, del Sevilla FC con más éxitos económicos, deportivos e institucionales, el cual podemos arrancar en el 2002, cogimos la entidad en un momento de desarrollo importante de fútbol profesional, tuvimos la suerte de sentar una serie de bases del Sevilla de hoy, el cual no queremos que se parezca en nada al del futuro, sino que pretendemos que sea infinitamente mejor", comenzaba Cruz su exposición.

Ahondando en los factores que permitieron el crecimiento del Sevilla desde principios de siglo hasta hoy, el director general nervionense explicaba: "Una de ellas fue sanear económicamente la entidad, veníamos de muchos años de inestabilidad. El punto de arranque de ese cambio fue el saneamiento económico, que no se hizo de la noche a la mañana pero que fue una clave y una constante. También la profesionalización, pues veníamos de una estructura pequeñita, con pocas personas y poca experiencia en área de gestión, por lo que dimos el paso de incorporar gente nueva, gente joven, para que nos permitiera sentar unas bases".

Otras de las claves han sido el sentimiento sevillista y el no tener miedo a vender: "La pasión, la recuperación del orgullo de ser sevillista, la ambición. Veníamos de años muy complicados a finales de los años 90, que parecíamos adormecidos y teníamos que recuperar el orgullo, que el sevillista no se escondiera, y eso había que demostrarlo con hechos. El vender para crecer, no activos inmobialarios sino futbolistas, para conseguir los recursos económicos para que año a año tuviéramos la mejor plantilla posible para competir al máximo nivel y para no perder el tren del crecimiento tanto en derechos audivisuales como para competir en Europa".

En cuanto al futuro, Cruz se mostró optimista. "No somos complacientes, somos autocríticos y siempre pensamos en cómo mejorar, cómo diferenciarnos de los demás y pensando en cómo queremos que sea el Sevilla del futuro. Las claves del futuro son el crecimiento en infraestructuras deportivas, con un proyecto ambicioso en la ciudad deportiva y en el estadio, la digitalización o la integencia artificial, que es aplicar lo mejor de la tecnología a la actividad diaria del Sevilla".

Por último, Cruz también valoró la vuelta al club de Monchi: "Satisfacción de tener de vuelta al mejor director deportivo del mundo, con el que esperamos seguir creciendo y que sea un activo que nos haga diferenciarnos de los demás".