Varios pretendientes para André Silva

Tras un espectacular arranque de temporada, André Silva se fue diluyendo (su último gol fue en enero) hasta desaparecer de las alineaciones por unas molestias que sembraron la duda. Pero al delantero de 23 años no le faltarán 'novias'.

De momento, debe regresar al Milan, con el que tiene contrato hasta 2022, pero la intención del club 'rossonero' pasa en principio por hacer caja, siendo su poderoso agente, Jorge Mendes, el encomendado en encontrarle destino, de ahí que haya sonado como refuerzo del Wolverhampton, club inglés que maneja el magnate luso. También ha sido vinculado en Francia con Mónaco o Marsella, uniéndose ahora a la lista el Fenerbahçe, que según apunta la prensa turca se debate entre el portugués y Kalinic.

Triste por su lesión

Mientras tanto, André Silva ha lamentado en sus redes sociales el hecho de perderse la 'final four' de la Liga de Naciones por la lesión de la que dudaba Caparrós: "Triste por no ser capaz de representar a mi país, pero me comprometo a recuperar completamente la rodilla y volver más fuerte. Adentro o afuera, siempre apoyando".