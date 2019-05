"Bryan es una locura"

Wöber viene de un equipo en el que la cantera es fundamental, y en Sevilla se ha encontrado esta temporada con la explosión de un Bryan Gil que ha dejado pasmado a más de uno, empezando por el austriaco.

"Bryan es impresionante. Es una locura. Los primeros días, cuando llegué, él estaba con el segundo equipo y un día vino a entrenarse con nosotros. Pensé '¿quién es este chico?'. Nunca había oído hablar de él. Tenía ese corte de pelo a lo Justin Bieber, no parecía demasiado fuerte y pensé 'no me va a causar problemas'. Y luego ves lo rápido que es, la técnica que tiene. Dispara muy bien a portería también. Va a ayudar mucho al Sevilla. Sería un buen producto de la cantera del Ajax, pero tiene que quedarse aquí", confiesa el central durante su entrevista a ESTADIO Deportivo.